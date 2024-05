Una ambulància i un camió xoquen a Sant Martí de Sesgueioles sense deixar ferits

Una ambulància del SEM i un camió han topat aquest matí a la rotonda d’entrada a Sant Martí de Sesgueioles, a l’Anoia, sense deixar ferits. Els serveis d’emergències han rebut l’avís per l’incident a 2/4 de 10 del matí i una dotació dels Bombers s'ha activat fins al lloc. En arribar, han comprovat que no hi havia ferits per la topada i han procedit a netejar la calçada. L’incident no ha provocat afectacions importants en la circulació.