Comencen les obres d’urbanització del futur polígon del Pont Nou

L’Ajuntament de Manresa ha iniciat aquesta setmana les obres d’urbanització del polígon del Pont Nou II, un projecte estratègic desencallat l’any passat després de dues dècades de romandre a la carpeta d’afers pendents de la ciutat. Amb aquesta operació Manresa guanyarà l’11% de sòl industrial, un total de 168.000 metres quadrats (180.000 metres quadrats de sostre), que es reparteixen en 20 parcel·les, d’una superfície d’entre 3.000 i 24.000 metres quadrats.

El futur Pont Nou II, que hauria d’estar a punt a començaments del 2026, segons la planificació inicial de l’Ajuntament, aporta sòl industrial a una ciutat que ja no en disposava de lliure. El futur polígon esdevindrà el tercer espai industrial de la ciutat per superfície, després del de Bufalvent (548.000 metres quadrats) i Els Dolors (358.000).

Tal i com es va presentar públicament en el seu moment, el projecte contempla no només un increment de superfície a la ciutat per destinar a usos industrials, sinó també el reordenament urbanístic de la zona del Congost. Així, la planificació del nou polígon preveu una nova avinguda, que ha de convertir-se en una nova porta d’entrada a Manresa des de l’Eix Tranversal i fins a la plaça del Mil·lenari.

El nou vial vertebrarà el polígon i la zona esportiva del Congost, la qual es dotarà de millores en l’accessibilitat, així com també ho faran les empreses del polígon de Pont Nou I. També es crearà una nova zona verda a l’entorn del nou accés des de l’Eix Transversal i es promouran nous itineraris per a vinanats per enllaçar la ciutat i l’Anella Verda.

En conjunt, l’obra ha de suposar la construcció de 72.000 metres quadrats de nous vials, 45.000 de zona verda i 15.000 d’equipaments. L’operació preveu també un aparcament amb 124 places i 470 places més als nous carrers.

Tres fases

Les obres estan previstes finalment en un total de tres fases. Fins a finals d’any s’allargarà la primera d’aquestes, durant la qual es es faran els carrers del polígon i el primer tram de la nova avinguda des del nou accés a l’eix Transversal. Al mateix temps, es faran obres a les línies elèctriques a l’entorn del Nou Congost.

Dins aquesta mateixa fase, i en el tercer trimestre, es preveu construir el col·lector per conduir les aigües pluvials al carrer d’accés al pavelló del Nou Congost des de la Carretera de Sant Joan i s’habilitarà un accés provisional a la zona esportiva des de l’estadi municipal de futbol.

La segona fase s’iniciarà a finals d’aquest any i es preveu allargar fins a finals de la primavera que ve i consistirà en el soterrament de les línies elèctriques i en l’ampliació de la vorera del carrer de la Lemmerz, mentre entra en funcionament el primer tram de la nova avinguda i el nou enllaç a l’eix.

Entre els mesos de maig del 2025 i el gener del 2026, s’adequarà el polígon per poder acollir ja empreses i s’acabarà la construcció de la nova avinguda. El projecte actual només deixa pendents 300 metres de vial per connectar la via principal del polígon amb la plaça del Mil·lenari, una obra que l’Ajuntament compta que podrà assumir en els dos anys d’execució del conjunt urbanístic.

20 milions de cost

La construcció del Pont Nou II té un cost previst d’uns 20 milions d’euros, 17 dels quals per a les obres que ja han començat aquesta setmana i 2,7 milions per al trasllat de les línies elèctriques, la modificació de les línies de mitja i baixa tensió, el subministrament elèctric i la xarxa d’abastament d’aigua. D’aquest total, l’Ajuntament de Manresa n’aportarà 6,8 milions: 2,7 milions per a la nova avinguda, i 4,1 milions per a la urbanització que ha d’assumir com a propietari de 42.841 metres quadrats al sector. D’aquests, segons ha pogut saber Regió7, l’Ajuntament ja n’ha venut una parcel·la de prop de 4.000 metres quadrats, fet que ha permès rebaixar en un milió d’euros l’aportació prevista inicialment de l’Ajuntament a la urbanització del nou sector industrial.

