Puigcerdà demana a Acció Climàtica una oficina que obri uns dies per setmana

L’Ajuntament de Puigcerdà ha demanat al Govern de la Generalitat que obri a la vila com a mínim dos dies a la setmana una delegació del departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, el conegut popularment amb les anteriors sigles DARP.

Després del trasllat de l’oficina comarcal d’Agricultura a Bellver, consumada el mes d’octubre passat, l’equip de govern municipal insta la Generalitat a concedir a Puigcerdà el mateix tracte que de què gaudia Bellver quan l’oficina comarcal era a la vila, on obria un despatx setmanal. L’Ajuntament de Puigcerdà ha inclòs la petició en l’acord global per ubicar a l’edifici de l’antic Centre d’Acollida Turística (CAT) les noves delegacions del Govern a l’Alt Pirineu i l’Aran dels departaments d’Empresa i Treball i Economia.

El tinent d’alcalde i regidor de Promoció Econòmica i Projectes Estratègica de Puigcerdà, Francesc Armengol, ha argumentat que «ens interessa molt que les dues delegacions vinguin a Puigcerdà i alhora recuperar una cosa que el departament d’ERC no hi està d’acord, però que intentarem que sigui així i que és l’oficina del DARP obri dos o tres dies a Puigcerdà per la gent de l’Alta Cerdanya. En això el Consell Comarcal també hi està totalment d’acord».

Pel que fa a l’obertura de les dues delegacions del Govern, Armengol ha remarcat que «des de l’octubre el nou consistori hi estem treballant; tenim el pressupost, els plànols de les obres, el conveni i ja hi hem fet visita amb el nostre arquitecte. La cosa està encaminada i preveiem que entre final d’aquest any o com a màxim a principi de l’any que ve les delegacions del Govern a Puigcerdà estaran obertes».