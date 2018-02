La Diputació elabora un estudi per ampliar el cementiri de Castellfollit

La Diputació de Barcelona ha lliurat a l'Ajuntament de Castellfollit del Boix, l'Estudi de programació de l'ampliació del cementiri de Sant Pere, un equipament propietat del bisbat però del qual l'Ajuntament té la gestió. L'estudi ha fet una estimació de les unitats d'enterrament necessàries en el futur, si es mantenen els ritmes actuals de defuncions i noves concessions.

El cementiri de Castellfollit del Boix disposa actualment de 144 nínxols, dels quals 12 unitats estan lliures i no estan concessionades. L'estudi ha verificat que molt possiblement a 10 anys vista no seran necessàries noves unitats, però sí a partir de llavors en endavant. Per poder fer front a aquestes necessitats, l'estudi analitza la possibilitat de densificar el recinte existent amb la construcció de nous nínxols i columbaris, o bé ampliar el recinte ocupant una part de l'esplanada exterior existent. El cost d'aquestes actuacions està estimat entre 56.700 i 84.000 euros.

Per a cadascuna de les opcions previstes, el treball analitza avantatges, inconvenients, noves unitats d'enterrament resultants i costos aproximats de les intervencions. L'objectiu del treball realitzat per la Diputació de Barcelona és facilitar eines objectives a l'equip de govern de l'Ajuntament de Castellfollit per a la presa de decisió sobre les actuacions necessàries a realitzar per tirar endavant l'operació.