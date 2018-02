La neu deixa imatges de postal a Montserrat

El Parc Natural de Montserrat s'ha llevat aquest dimarts amb un paisatge de postal. La nevada que va caure aquest dilluns al vespre va enfarinar la muntanya i els seus entorns i el paisatge és eminentment de color blanc. La nevada, però, no ha comportat cap incidència en l'accés al Monestir de Montserrat, ja que les carreteres es troben netes gràcies a la feina de les màquines llevaneu, així com també les vies del Cremallera. L'única incidència s'ha registrat al matí amb l'Aeri, que ha hagut d'obrir amb retard. El temporal ha fet reduir el nombre de visitants que s'han apropat al Monestir aquest dimarts, segons ha explicat un dels paradistes del mercat ambulant, Jonathan Iglesias.

Segons ell, "el paisatge és molt bonic, però per treballar no és tan fàcil". Per contra, els turistes s'han mostrat sorpresos amb el paisatge blanc que s'han trobat. És el cas de la Catherine, de Filipines, que ha dit que el paisatge és "espectacular i sorprenent". La Catherine està de vacances de Barcelona amb una amiga i van decidir visitar Montserrat després de revisar quins atractius turístics hi ha a les rodalies de la ciutat comtal. Tot i comprovar el temps que faria, aquesta turista de Filipines s'ha quedat totalment sorpresa amb la nevada que ha caigut a Montserrat. "Ha sigut una gran experiència perquè no ens esperàvem que trobaríem neu aquí. És realment impressionant", ha expressat.

Un altre dels turistes que es mostrava sorprès amb la nevada és el Giuseppe, de Torí (Itàlia). Explicava que no esperava trobar neu a Montserrat perquè, segons té entès, "a Espanya no hi neva mai". Giuseppe ha quedat realment impressionat amb el contrast que hi havia entre "el color rosa de la muntanya i el blanc de la neu".

Però el Monestir de Montserrat no només comptava amb turistes estrangers aquest dimarts al matí. Un grup de catalans de Vilassar de Dalt també tenien una visita programada i s'han quedat sorpresos, ja que no havien vist mai Montserrat de color blanc. En Josep Ricós ha relatat que "venim cada any per la Romeria però no ho havíem vist mai nevat i no crec que ho tornem a veure".

Les parades que s'instal·len a l'entrada del Monestir de Montserrat i que venen productes de la zona com ara el mató o la mel s'han vist reduïdes a causa del temporal. Així ho ha explicat un dels paradistes, en Jonathan Iglesias, que ha dit que "normalment som més parades però avui només n'hi ha tres o quatre". Tot i reconèixer l'espectacularitat del paisatge, Iglesias ha expressat que "treballar amb neu no és tan fàcil".