El pressupost repeteix la xifra de 336.700 euros del 2017

El pressupost que presenta La Mostra d'Igualada per a aquest any reedita les xifres de l'anterior, amb una quantitat total de 336.700 euros. La subvenció principal procedeix de la Generalitat de Catalunya, que aporta 150.000 euros. Per la seva part, l'Ajuntament dóna la quantitat de 112.000 euros, la Diputació de Barcelona 25.000 i l'Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, organisme del ministeri de Cultura espanyol, 16.000. En concepte de mecenatge i publicitat, el certamen ingressa 5.000 euros i, en recursos propis, 28.700 euros.

La venda d'entrades en línia ja està disponible tant a la web de la fira ( lamostraigualada.cat) com a la pàgina www.4tickets.es. De forma presencial, les localitats es començaran a dispensar el 7 d'abril. En aquestes webs es poden consultar els preus i els descomptes.