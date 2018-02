Katy Perry actuarà el 28 de juny al Palau Sant Jordi

Katy Perry oferirà un concert al Palau Sant Jordi de Barcelona el 28 de juny. Es tracta de l´únic concert que l´artista oferirà a l´Estat en el marc del Witness The Tour. Aquesta és la quarta gira de concerts de la cantant i compositora nord-americana. La gira va començar el 19 de setembre del 2017, a Montreal (Canadá).

Les entrades es podran adquirir a partir de les 10 del matí del dimecres 7 de març a través dels webs de Doctormusic i Ticketmaster, així com a diverses botigues. El preu anirà des dels 45 euros les més econòmiques fins als 88 euros. La promotora també oferirà entrades ´premium´ per 105 euros. Es podran adquirir un màxim de 6 entrades per cada compra.