El Bages és la comarca de Barcelona amb més percentatge de polígons associats

El Bages és la comarca de la demarcació de Barcelona amb més percentatge d'associacions respecte dels seus polígons d'activitat econòmica (PAE), ja que hi ha registrades 14 associacions que representen un total de 42 polígons dels 101 que consten a la comarca. Aquesta xifra suposa el 42% de polígons representats en entitats, i és el percentatge més elevat del conjunt de comarques barcelonines. Darrere del Bages figura el Vallès Occidental, amb el 24,5% de polígons associats (41 polígons d'un total de 165 representats en 24 associacions) sobre un total del 16%) i el Vallès Oriental, amb el 13,25% (22 polígons, d'un total de 166, en 22 associacions).

L'Anoia és la quarta comarca de la demarcació de Barcelona amb més percentatge d'associacions per polígons, ja que en té 2, que representen 6 dels polígons comarcals. En el cas del Berguedà, només hi ha registrada una associació, que representa un dels 39 polígons de la comarca.

Aquestes dades es desprenen de l'informe «L'Associacionisme empresarial als polígons d'activitat econòmica. Guia per als ens locals», que ha elaborat la Diputació de Barcelona. El document presenta l'Associació d'Empresaris de Bufalvent com un dels casos d'èxit a tenir en compte.

En conjunt, al Bages hi ha censades les associacions AEPA- Associació d'Empresaris del polígon Santa Maria d'Artés; AEC, Associació d'empresaris de Cardona; Comunitat de Propietaris del Polígon Burés II, de Castellbell i el Vilar; Associació d'Empresaris i Propietaris del polígon Pont Nou; Associació d'Empresaris dels Trullols; Associació d'Empresaris de Bufalvent; Associació Polígon Industrial Els Dolors; Consorci Parc Central (totes de Manresa); APAES, Associació de Parcs d'Activitat empresarial de Sant Fruitós de Bages; Associació d'Empresaris Industrials dels Polígons d'Activitat Econòmica i Altres Zones de Sant Joan de Vilatorrada; AEPSAL, Associació d'Empresaris del polígon de Salelles; Associació de Polígons de Sant Vicenç de Castellet; APES, Associació de Parcs Empresarials de Santpedor; i Associació d'Empresaris de Súria.



Un increment en 8 anys

El nombre de polígons a la comarca del Bages s'ha incrementat en els últims 8 anys, des que estaven operatives només l'associació de Bufalvent, fundada el 1990 i que continua sent un referent català, l'associació de Cardona i algunes comunitats de propietaris puntuals en certs espais industrials. Consell Comarcal del Bages, Ajuntament de Manresa i Diputació de Barcelona han col·laborat en la promoció de la creació d'associacions empresarials.

Les actuacions que es porten a terme als polígons van des de la prospecció empresarial per detectar necessitats de les empreses, actuacions de networking entre empresaris per fomentar relacions de col·laboració, millores de senyalització, diàleg amb operadors per aconseguir fibra òptica i millors telecomunicacions, actuacions conjuntes de promoció per ocupar espais disponibles als polígons i assessorament energètic a les empreses associades, entre d'altres.

La guia que ha presentat ara la Diputació, i en què han col·laborat tant el Consell del Bages com l'Ajuntament de Manresa, és adreçada a ens locals que vulguin impulsar i treballar l'associacionisme empresarial. La guia ofereix informació pràctica sobre què poden fer els ens locals per fomentar l'associacionisme als PAE, quins passos cal seguir per a la creació d'una associació, exemples d'estatuts, entre d'altres.