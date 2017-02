El ministeri demana acostumar-se a preus ocasionals més alts de l'energia

El ministre d'Energia, Turisme i Agenda Digital del Govern, Álvaro Nadal, va assegurar ahir que els espanyols s'hauran «d'acostumar a preus més alts [de l'energia] en moments determinats», i a una dinàmica «amb molta volatilitat» de preus.

El ministre va fer aquesta reflexió en la inauguració del V Simposi Empresarial Internacional organitzat per la Fundació per a la Sostenibilitat Energètica i Ambiental (Funseam) a Barcelona, on va estar acompanyat pel delegat del Govern a Catalunya, Enric Millo, i on va destacar que, superada la «gairebé tempesta perfecta» que gi va haver el gener, ara els preus de l'energia passen per una «situació diferent». El ministre va explicar que les circumstàncies meteorològiques han canviat completament i que per això el preu del megawatt elèctric ha passat de 91 euros als 49 d'ahir o als 29 de diumenge.

En aquesta línia, va assegurar que, encara que es manté la situació de manca d'«aigua» i tampoc ha millorat el preu del petroli, sí que ho ha fet la de França i hi ha un «vendaval enorme» a Espanya que ha fet que els preus de l'electricitat estiguessin ahir 20 euros per sota dels de França i Alema-nya. També va destacar que les mesures impulsades pel govern en el sector del gas, amb la introducció del creador de mercat, han contribuït al fet que el preu del megawatt hora en gas baixés de 40 a 30 euros. Per això, encara que no es va atrevir a aventurar com evolucionaran els preus els pròxims mesos, atès que dependrà –va dir– de la meteorologia, sí que va apuntar que sembla que els preus de l'energia no podran estar al nivell del 2016, sinó que seran «molt similars als del 2015.

D'altra banda, quant al debat sobre a qui competeix fixar el preu dels peatges d'accés a la xarxa elèctrica, això és, la part regulada del rebut de la llum, el ministre va deixar clar que el govern vol reservar-se «la direcció política» d'aquesta qüestió. A preguntes dels periodistes, el ministre va comentar que Espanya compleix l'actual normativa comunitària, però que està «discutint amb la Comissió Europea» com aplicar la proposta inclosa en l'anomenat «paquet d'hivern» de la Comissió, nom per referir-se a l'esborrany de noves mesures sobre política energètica plantejades per la CE. Segons el ministre, la Comissió Europea proposa que el regulador de cada país –la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), en el cas espanyol– tingui la potestat de fixar «la metodologia i els preus» dels peatges, i ara es negocia «com aplicar això». En qualsevol cas, Nadal va remarcar que «a tots els països [europeus] hi ha una capacitat de direcció política sobre el que faci el regulador», i en aquest punt va recordar que «a França el ministre d'Energia pot vetar la proposta del regulador». Així doncs, el govern està valorant amb la CE «quins mètodes hi pot haver perquè hi continuï havent una direcció política del govern en la política tarifària».

Nadal va donar per fet que Espanya «complirà sense cap problema» l'objectiu de tenir el 2020 el 20 % de renovables.