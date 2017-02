Els vídeos i la música, els jocs d'atzar i les càpsules de cafè serviran per calcular l'IPC

L'Institut Nacional d'Estadística (INE) ha revisat la llista de productes del cistell de la compra amb la qual elabora l'Índex de Preus al Consum (IPC) per adaptar-la als nous hàbits dels espanyols. Per millorar la representativitat de l'indicador d'inflació que cada mes elabora l'INE s'han inclòs a la llista els serveis en línia de vídeo i música, els jocs d'atzar i les càpsules de cafè monodosis. En canvi, productes com el brandi, la videocàmera o el DVD gravable han deixat de formar part del cistell de la compra perquè el seu consum ha caigut. La llista de productes que l'INE feia servir fins al desembre del 2016 incloïa 489 articles dividits en diferents grups com alimentació, habitatge o transport. A partir d'ara, el nou cistell tindrà 479 productes.

Per tal de seleccionar els articles que formen part de la cistella de la compra per l'IPC s'ha tingut en compte l'Enquesta de Pressupostos Familiars (EPF), dirigida a les llars, que proporciona informació detallada sobre els gestos dels béns i serveis i la seva estructura de consum.

A més dels productes que entren o surten de la llista d'articles de l'IPC, també ha canviat la ponderació d'aquests productes (cada cinc anys) i dels grups que queden inclosos aquests articles (anualment). A més, hi ha grups que guanyen pes i d'altres que en perden. Per exemple, el grup d'Aliments i Begudes no alcohòliques, que representaven un 18,74% del cistell, passen a suposar un 19,77%. En canvi, el Vestit i el calçat, que pesava un 7,6%, perd pes fins al 6,73%. També s'aprima el Transport, que passa del 15,6% al 14,67%