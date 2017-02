Les pensions podrien perdre set punts de poder adquisitiu en els propers deu anys

El president de l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF), José Luis Escrivá, va alertar ahir que , malgrat que les pensions no han perdut poder adquisitiu entre els anys 2013 i 2016, sí que podrien fer-ho en els propers deu anys fins a set punts.

Segons les previsions d'ingressos i despeses del sistema de la Seguretat Social, Escrivá va apuntar que probablement durant els propers cinc anys les pensions només es revalorin el 0,25%, el mínim obligatori que fixa la llei, amb la qual cosa al llarg de la dècada els pensionistes perdran fins a set punts de capacitat de compra.

«Entre 2013 i 2016 les pensions no han perdut poder adquisitiu, això no és discutible. Però a partir d'ara sí que en perdran si no es prenen mesures», va insistir Escrivá, en al·lusió al canvi en l'evolució de la inflació, que ha passat del 0% a taxes positives en els últims mesos. Segons Escrivá, la tendència que s'albira només podria modificar-se si les arques de la Seguretat Social augmentessin un punt i mig del PIB cada any, ja sigui mitjançant els Pressupostos, l'augment de les cotitzacions o la reducció de la despesa. Segons va dir el president de l'AIReF, amb aquests nous ingressos les pensions sí que podrien revalorar-se per sobre del mínim legalment exigit.