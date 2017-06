CCOO impulsa al Bages l'organització dels jubilatsi pensionistes

Després de la realització dels diferents processos congressuals, el Sindicat Intercomarcal de Pensionistes i Jubilats de CCOO del Vallès Occidental – Catalunya Central, planteja un nou impuls organitzatiu per fer del Sindicat un instrument més útil al servei de l'afiliació i les persones jubilades i pensionistes en general.

El Sindicat constata que existeix un ampli i divers teixit organitzatiu que agrupa la gent gran de la comarca, amb moltes entitats i associacions que estan majoritàriament dedicades a activitats relacionades amb el lleure i la cultura, aspectes que són importants però que deixen un cert buit pel que fa a altres aspectes necessaris per garantir la qualitat de vida dels jubilats i pensionistes.

En aquest sentit l'Assemblea de Pensionistes i Jubilats de CCOO del Bages, que es va reunir el passat dia 15 a Manresa, amb l'assistència de prop de 40 persones, considera que els principals reptes de la societat i les reivindicacions referides als pensionistes són: l'adopció de les mesures necessàries per millorar, reforçar i fer sostenible el sistema públic de pensions, el desenvolupament i ampliació de la llei d'atenció a la dependència i els serveis socials i la reversió de les retallades de la sanitat pública.

El pla de treball que s'ha presentat a l'assemblea i que ha rebut la seva aprovació, en línies generals és el següent: la defensa d'unes pensions públiques dignes, donant a conèixer les propostes sindicals per la seva millora i sostenibilitat; l'establiment de plataformes reivindicatives comarcals i locals sobre qüestions que poden incorporar, entre altres, aspectes com el destinar més recursos a l'atenció domiciliaria i la creació de més places públiques o concertades de residències; promoure i donar suport a les mobilitzacions de treballadors, pensionistes i ciutadania en general en defensa de les pensions i els drets de les persones grans; la creació d'un servei d'assessorament i orientació sobre drets, prestacions i serveis d'interès per les persones jubilades i pensionistes; l'atenció i suport a les persones afiliades i el desenvolupament de les actuacions a les diferents localitats de la comarca; la incorporació de les dones en l'activitat i direcció del Sindicats; i l'organització d'activitats culturals, de lleure i germanor.