Catalunya va aportar l'any passat el 19,03 % del PIB del conjunt de l'estat, la xifra més gran des del 2000

Catalunya va aportar l'any passat el 19 % del PIB espanyol, fet que suposa la xifra més gran des de l'any 2000, encara que haurà d'esperar «almenys» fins al 2019 per recuperar els quatre milions de llocs de treball que hi havia abans de l'esclat de la crisi.

Les dues dades estan incloses en la Memòria Econòmica de Catalunya del 2016, una iniciativa del Consell General de Cambres de Catalunya que es va presentar ahir en un acte al qual va assistir el President de la Generalitat, Carles Puigdemont.

Catalunya va aportar el 2016 el 19,03 % de la riquesa generada al conjunt de l'Estat, la millor xifra del segle XXI, si bé en aquests 16 anys Catalunya mai ha rebaixat la seva aportació al PIB nacional per sota del 18,7 %. La memòria recorda que l'economia catalana va créixer el 2016 el 3,5 % i que entre el 2013 i el 2016 l'increment mitjà anual va ser de l'1,9 %, enfront de l'1,5 % de mitjana nacional.

La directora de la Memòria Econòmica, Carme Poveda, va remarcar que el 2016 l'economia catalana «va superar totes les expectatives inicials», tant en matèria de PIB com de generació d'ocupació. El 2016 Catalunya va augmentar la seva ocupació el 3,4 %, la xifra més alta des del 2007, si bé està encara l'11 % per sota dels nivells d'ocupació registrats el 2007, però s'estima que caldrà esperar «almenys» fins al 2019 per recuperar els quatre milions de llocs de treball de llavors.