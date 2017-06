Dolors Bassa defensa la renda garantida en un acte a Manresa

La consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, va explicar ahir a la sala d'actes de la FUB 2 la nova renda garantida de ciutadania, en una xerrada organitzada per ERC del Bages i que va aplegar una trentena de persones, entre militants i dirigents locals.

En una atenció prèvia a Regió7, Bassa va explicar que la renda garantida de ciutadania és «el primer dret social que s'aconsegueix després que la legislatura passada hi hagués diverses retallades». Bassa va recordar que el seu origen va ser una Iniciativa Legislativa Popular, que romania estancada al Parlament des que es va iniciar la seva tramitació el febrer del 2014 i que va generar desavinences, l'any passat a la Cambra catalana. «Aquest any, ho hem entomat el Govern, i s'aprovarà per llei el 15 de juliol», va recordar Bassa.

La renda garantida de ciutadania és un subsidi condicionat. Podran obtenir-la totes aquelles persones més grans de 23 anys amb dos anys de residència a Catalu-nya i que hagin esgotat totes les prestacions i no tinguin patrimoni, tret de la primera residència. Es preveu que es comenci a aplicar el mes de setembre d'aquest any amb el 85% de la prestació. La implementació es durà a terme durant quatre anys, fins a l'abril del 2020, quan tots els beneficiaris ja en cobraran el 100%.

La consellera Bassa destaca que «suposa uns mínims per viure de prestació econòmica, però alhora implica la corresponsabilitat de les persones, que s'hauran d'inscriure en un pla d'inclusió o de formació laboral». La nova renda substituirà la renda mínima d'inserció, la pirmi, «però ara no serà sense res a canvi», destaca Bassa, ja que «al cap d'any hi haurà una valoració, si s'ha fet un pla de formació o d'inclusió es continuarà cobrant, i si et surt una feina, l'has d'agafar per no perdre-la». A diferència de la pirmi, en aquesta prestació es creuaran dades entre serveis socials i treball per garantir el compliment de totes les condicions. «L'encreuament de dades permetrà saber les prestacions que s'estan cobrant i serà una manera d'incentivar les persones cap al món del treball, perquè la millor política social és el treball», va dir Bassa.

L'import de la prestació serà d'inici, a partir del 15 de setembre, de 565 euros mensuals (el 85% del total previst) i s'anirà incrementant progressivament fins al 100% el 2020, quan s'ingressaran 664 euros, l'equivalent de l'índex de renda de suficiència de Catalunya. El segon membre de la unitat familiar cobrarà el 50% i s'ingressaran 100 euros addicionals (75, aquest 2017) per cada fill, fins a un màxim de tres. Els perceptors de la renda garantida deixaran de cobrar els altres ajuts, menys les prestacions derivades de la llei de la dependència i els ajuts vinculats al món de l'educació, com són les beques de transport i les de menjador escolar. A Catalunya hi ha unes 40.000 persones que perceben la renda mínima d'inserció. D'aquestes, 4.492 al Bages, una de les comarques amb el nombre relatiu més elevat de pirmis.