CCOO diu que la decisió del jutge permetrà "garantir els llocs de treball"

CCOO considera que la pròrroga perquè ICL Iberia pugui continuar abocant al Cogulló almenys un any més permetrà "garantir la continuïtat de l'activitat i dels llocs de treball, tant directes com indirectes". El sindicat en fa una lectura positiva, tot i que adverteix que "vigilaran" que es compleixin les mesures i compromisos adquirits per l'empresa per afrontar aquesta moratòria, especialment en temes mediambientals.

CCOO defensat la importància de l'activitat minera, "com un dels principals motors econòmics i de creixement de la comarca" i prioritza que aquesta es desenvolupi "de manera sostenible i respectuosa amb el medi ambient".