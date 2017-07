El manresà David Pérez guanya el premi gran de la pastisseria de formació estatal

David Pérez (Manresa, 1989) va ser nomenat dijous guanyador del premi al millor aparador i al millor alumne de la promoció d'enguany de l'Escola de Pastisseria del Gremi de Barcelona, considerada el millor centre formatiu del sector a l'estat. El guardó està dotat amb una estada de dues setmanes al Culinary Institute of America de Nova York, el que és conegut com el Harvard de l'alta cuina.

Pérez havia de presentar com a projecte final dels estudis un assortiment complet de pastisseria i una composició per a aparador. El manresà va elaborar tres aperitius salats (reconstrucció de croissant amb tataki de tonyina i mostassa de mango, vol-au-vent amb escuma de brandada i crema de pebrots del piquillo i pasta choux de formatge brie i compota de tomàquet); tres bombons (de toffee i llima, un bombó líquid de pinya i mango i un de contrast d'ametlla al punt de sal), tres pastes de te ( macaron de yuzu, reinvenció dels encenalls de Sant Josep amb maduixa i menta i pasta de pinya colada), un semifred (d'avellana amb interior de fruita de la passió i pinya i bescuit sachet i cremós de xocolata intens), un postre al plat (un préssec fet de gingebre, ametlla i vainilla amb gelat de cirera amb iogurt), una figura de xocolata (una peça d'un metre d'alçada que representava un arbre donant com a fruit una llimona), una figura de caramel (unes ales amb papallones representant la llibertat), un plum-cake (d'espècies amb un interior de crema muntada de xocolata blanca caramelitzada i vainilla), un pastís de full (milfulls amb Chiboust de llimona i compota de fruits vermells) i tres vasets de crema catalana amb compota de taronja caramelitzada i cremós de xocolata caramelitzat amb crumble d'ametlla).

David Pérez és fill i nét dels pastissers de la manresana El Cigne, i tot i haver tastat l'ofici els caps de setmana des de jove, no va ser fins fa cinc anys, acabats els estudis d'empresarials i provada la feina al sector financer, quan va descobrir la seva autèntica vocació pastissera. «Havia crescut en aquest món i suposo que volia trobar el meu propi lloc. Però no és fins que te n'has allunyat que valores el que tens a casa. En aquest sentit, els meus pares han estat fonamentals», explica David Pérez.

El jove pastisser diu haver rebut amb «sorpresa» el premi, tot i que admet ser «lluitador i competitiu» i voler «aconseguir sempre el millor resultat». Amb tot, assegura, «el nivell de l'escola és molt alt i saps que és difícil guanyar, tot i que sempre en tens l'esperança».

Pérez, responsable de l'obrador d'El Cigne juntament amb el seu pare, Salvi Pérez, diu voler continuar la tradició: «M'agrada molt Manresa, i a la pastisseria tinc carta blanca per experimentar el que vull. A més, la família em dóna el màxim suport, i amb el meu pare som un equip». Pérez està investigant darrerament en bases fermentades i no descarta posar a l'abast dels seus clients l'aparador guanyador complet.