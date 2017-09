Els aturats sense prestació baixen al 41% al juliol, un punt menys que el 2016

La cobertura del sistema de protecció per desocupació durant el passat mes de juliol ha estat del 58,8%, el que suposa que hi ha el 41,2% persones en situació d'atur que no percep prestació, una taxa que ha millorat en més d'un punt, ja que fa un any era del 42,3%. D'acord amb les dades publicades avui pel Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, els beneficiaris de prestacions per atur existents a final del mes eren 1.851.175, el 7,6% menys respecte al mateix mes de l'any anterior. D'ells, 773.489 eren perceptors de la prestació contributiva, 733.153 del subsidi, 197.290 de la renda activa d'inserció, 113.721 del subsidi d'eventuals agraris i 33.522 del programa d'activació per a l'ocupació.

La despesa total en prestacions de juliol va ascendir a 1.415,3 milions d'euros, el 6,3% menys que el mateix mes de l'any anterior. La despesa mitjana mensual per beneficiari, sense incloure el subsidi agrari d'Andalusia i Extremadura, va ser de 784,4 euros, fet que suposa un augment de 11,5 euros respecte a un any abans.

En relació amb el total de beneficiaris de prestacions per desocupació, els beneficiaris estrangers representen el 9,5%.

El nombre de beneficiaris forans al tancament de juliol era de 175.784, el 5,3% menys que un any abans, tot i que el descens va ser superior entre els beneficiaris procedents de països no comunitaris (7,5%) que entre els de l'entorn comunitari ( 2,5%). Els beneficiaris de prestacions estrangers suposen el 33% del total de demandants d'ocupació forans.

El nombre total de sol·licituds de prestacions a nivell nacional registrades al mes de juliol va ascendir a 632.134, un 3,4% menys, mentre que les altes tramitades van ser 614.302, el 0,4% menys, i el termini de reconeixement va baixar de 2,1-1,3 dies.