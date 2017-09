L'automòbil empeny l'ocupació davant una robotització que toca sostre

El sector de l'automòbil va visibilitzar com pocs l'arribada de la segona revolució industrial al començament del segle passat. El motor de combustió i els derivats del petroli es van obrir pas i van deixar enrere a la màquina de vapor i el carbó. Ara, cent anys després, l'automoció torna a ser el fidel reflex de la nova revolució tecnològica: l'arribada dels robots.

Dels 34.528 robots instal·lats en les factories espanyoles, el 55,1% es troben en empreses relacionades amb la indústria de l'automoció, segons les últimes dades de l'Associació Espanyola de Robòtica i d'Automatització de Tecnologies de Producció (AERATP).

No obstant això, el nombre d'unitats ha quedat gairebé estancat en els últims quatre anys, en un sector que ha experimentat un repunt en la producció de vehicles en gairebé un milió d'unitats i de l'ocupació. Per afrontar el repunt de les comandes, les companyies de l'automoció han optat per incrementar amb força el nombre de treballadors en plantilla. Des del 2013 fabricants de components i d'automòbils han augmentat en 41.600 treballadors, segons les dades de l'EPA.

El sector ja dóna feina a 230.700 persones, el 22% més que en l'època més àlgida de la seva crisi. La causa, segons Jesús F. Lampón, professor del departament d'Organització d'Empreses i Màrqueting de la Universitat de Vigo, és que «és complicat robotitzar més» el sector. L'expert apunta que la indústria «ja ha aconseguit gairebé els límits d'automatització en els segments d'embotició, soldadura i pintura des de fa temps», i subratlla que el segment on té més marge de creixement, en el de muntatge, «resulta complicat automatitzar més, ja que són tasques en les quals resulta necessària la presència humana».

El fet que la balança a l'hora de rellançar la producció s'inclini del costat dels treballadors ha provocat que, si l'any 2013 estaven instal·lats 9,94 robots per cada 100 treballadors en la plantilla, la proporció caigués al tancament del 2016 fins a les 8,25 unitats per cada 100 empleats.