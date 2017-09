Victor Küppers contagia la seva «alegria de viure» a la Plana de l'Om

«A la vida hi ha drames i circumstàncies per resoldre», diu Victor Küppers, formador i conferenciant d'èxit, que ahir va omplir la sala La Plana de l'Om de Manresa convidat per la consultoria jurídica i empresarial Sensus. Els drames són seriosos, la resta és menudalla, ve a dir. Küppers destil·la amabilitat, bon humor, energia, empatia i alegria, una condició, aquesta última, que considera bàsica (però inusual) per fer funcionar les empreses. Ahir va dur el seu missatge entusiasta a Manresa, on no era la primera ocasió que feia proselitisme de la seva «alegria de viure».

Moments abans de la seva conferència a la Plana de l'Om, aquest holandès (Eindhoven, 1970) establert a Barcelona des dels 11 anys, llicenciat en ADE i doctor en Humanitats, professor de direcció comercial a la Universitat Internacional de Catalunya i a la Universitat de Barcelona, atenia Regió7 per aprofundir en la seva contagiosa filosofia de vida. Diu que no és un «mestre», sinó un «transmissor» de coneixements d'altres, dels gurus de la psicologia positiva Stephen Covey i Martin Seligman, però també de Luis Rojas-Marcos i Valentí Fuster.

«Hem de viure amb entusiasme», diu Küppers, que creu que aquesta màxima està assetjada, avui, per dues variables que n'impedeixen el compliment: «els problemes i la velocitat». «I això ens porta al desànim. Som una societat de desequilibrats», conclou el conferenciant.

L'«alegria de viure», alerta, «no és genètica, es pot treballar». Per això proposa algunes pautes bàsiques de comportament per canviar l'enfocament i millorar l'estat d'ànim: «posar-te il·lusions; saber què és important a la vida, i que és la gent que t'estimes; tenir serenitat i no perdre l'esperança; ser agraït i separar els drames de les circumstàncies per resoldre». Pur sentit comú, si ho volen, però no per això més fàcilment aplicable.

«A mi el que em fa il·lusió són petites coses, pujar una munta-nya, prendre una cervesa amb els amics. Il·lusions pràctiques». Tot i assegurar que de les seves conferències el públic en surt «xutat», assegura que els seus consells no són bescanviables per cap recepta química. La clau és més simple: «ajudar els altres; això fa et fa ser més alegre». I afegeix que «no tenim dret a predre l'alegria quan ens enfrontem a fets circumstancials, com que et posin una reunió de feina un diumenge a la tarda, o que no et canvïin a l'empresa un bitllet adquirit en classe turista».

Cal resignar-se, doncs, davant els petits (grans) obstacles de la vida? «No. Al contrari, això és de mediocres. S'ha de lluitar sempre contra les injustícies, i per això ens cal serenitat i optimisme». Küppers, culer dels que duen Messi de fons de pantalla al mòbil, posa un oportú exemple futbolístic: «Dembelé s'ha lesionat. D'acord, ja està. Estarem tota la temporada preocupant-nos-en? No».

I tot plegat com ressona a les grans empreses, en les quals Küppers assíduament divulga el seu pensament positiu? «El més important en una empresa és qui està en contacte amb el client. A la recepció, a vendes. I hi ha gent que enamora, que sap transmetre alegria. L'empresa ha d'ajudar la gent a ser feliç, millor persona i millor professional. Però molts empresaris això no s'ho creuen», lamenta Küppers. Amb tot, recorda que «la meva feina no és convèncer, sinó fer reflexionar. No pretenc que tothom hi estigui d'acord, ni tenir jo la raó».