La plantilla de treballadors de Skis Rossignol aconsegueix millores salarials

L'empresa Skis Rossignol, situada a Artés, ha pactat amb la seva plantilla de treballadors un nou conveni que, segons el sindicat CCOO –majoritari a la companyia-, permetrà revertir la tendència dels darrers convenis en matèria d'increment salarial. En aquest sentit, el sindicat ha informat que, després de setmanes d'intenses negociacions, el nou pacte estableix la creació d'un nou plus salarial per reduir "de forma significativa" les diferències salarials que, segons lamenten, actualment hi ha a la plantilla.

A banda d'un increment salarial de l'1,6% el primer any, i del 2% el segon i tercer any de vigència del conveni, l'acord també estableix millores en matèria de contractació i estabilitat de la plantilla, a més de l'establiment d'altres mesures com un pla d'igualtat com a instrument per assolir la igualtat efectiva entre dones i homes. En aquest sentit, CCOO se sent satisfeta de l'acord establert i el valora "molt positivament".