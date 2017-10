Hochtief presenta una contraopa sobre Abertis i ofereix 18,76 euros per acció, un 13,7% més que Atlantia

La filial alemanya d'ACS, Hochtief, ha presentat finalment aquest dimecres la contraopa sobre Abertis. L'oferta de l'empresa vinculada a Florentino Pérez és de 18,76 euros per acció, un 13,7% més que la que va fer Atlantia, de 16,5 euros per acció. Pocs minuts abans de les tres de la tarda, quan la CNMV ha suspès la seva cotització, cada títol d'Abertis cotitzava a 17,7 euros. L'oferta d'Hochtief implica valorar Abertis en 18.580 milions d'euros. Els accionistes d'Abertis disposats a acceptar l'oferta poden triar entre rebre 18,76 euros per cada acció i/o un intercanvi de 0,1281 accions noves de Hochtief per cada acció d'Abertis, una contraprestació disponible per un 19,5% de les accions de la catalana. La contraopa es materialitza després que el consell d'administració de Hochtief, controlada en un 72% per ACS, s'hagi reunit aquest dimecres al matí per concretar-ne els termes.