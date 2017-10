L'Agència Tributària de Catalunya incrementa la recaptació el 18,28%

L'Agència Tributària de Catalunya va recaptar de gener a setembre 2.597,8 milions d'euros pels tributs propis i cedits, el que representa el 18,28% més que durant el mateix període de l'any passat, tal com va informar ahir el departament d'Economia en un comunicat. Aquesta quantitat suposa el 15,73% sobre el total dels ingressos tributaris de la Generalitat comptabilitzats en aquest període.

Quant als impostos gestionats directament per l'Estat i transferits després a la Generalitat, la recaptació registrada és de 208,9 milions d'euros, el 8,68% més que al 2016. Si és té en compte el total ingressat pels tributs que no formen part de les bestretes del model de finançament, el total és de 2.806,7 milions d'euros, amb un augment del 17,50%. Si s'inclouen les bestretes, els tributs propis i els cedits, el total recaptat a Catalunya és de 16.515,8 milions d'euros, l'11,90% d'increment respecte a gener-setembre del 2016.

En el capítol d'evolució dels tributs gestionats per l'ATC, l'increment en la recaptació s'explica pel bon comportament de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITPAJD) i dels tributs sobre el joc. L'ITPAJD, que registra un augment en la recaptació del 26,39%, posa de manifest la recuperació progressiva de l'economia, i en especial, del mercat immobiliari. L'impost sobre transmissions patrimonials inclou tres figures tributàries: impost sobre transmissions patrimonials, que va aportar 1.135,9 milions fins al setembre (el 27,17% més que el 2016); impost sobre actes jurídics documentats (362,3 milions, el 24,21% més); impost sobre operacions societàries (8,2 milions, el 17,98% més). Es tracta de dades que tenen en compte l'import contret de la recaptació, és a dir, aquell que correspon a l'activitat d'un exercici (en aquest cas, de gener a setembre) i no té en compte ingressos provinents de liquidacions d'activitats d'anys anteriors.

Les figures tributàries relacionades amb l'activitat del joc registren un creixement del 33,65% (158,8 milions ingressats) en el seu conjunt. L'augment respon principalment a l'increment de l'activitat i també a una millora en els circuits de comptabilització de la informació ingressada.

També destaquen per la seva evolució positiva l'impost de patrimoni amb 492,2 milions d'euros (l'1,68% més); i l'impost de successions i donacions amb 360,5 milions d'euros, el 9,25% més respecte al mateix període de l'any anterior. D'aquests, 276,7 milions són de successions i 83,7 milions es corresponen amb les donacions.



L'impost d'habitatges buits

Durant els primers nou mesos de l'any també ressalta per percentatge en l'increment de la recaptació l'impost que grava els habitatges buits, amb un total de 18,7 milions d'euros, el que representa el 63,19% d'increment. La diferència en termes anuals (uns 7 milions d'euros) s'explica en part per l'augment –de 72 a 234– dels municipis definits com a àrees de demanda residencial forta i acreditada, d'acord amb la Llei 4/2016, de 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les persones en risc d'exclusió social. Aquest increment de base, juntament amb l'aplicació de la tarifa progressiva, ha provocat aquest repunt en la recaptació.

També augmenta el contret de l'impost sobre provisió de continguts (10,3 milions, un 10,74% més). Cal tenir en compte que el mes de juliol passat aquest darrer tribut va ser anul·lat pel TC.

D'altra banda, l'impost sobre begudes ensucrades envasades és un tribut nou que va entrar en vigor l'1 de maig d'aquest any. La primera autoliquidació, realitzada entre l'1 i el 20 de juliol, va registrar una recaptació de 8,3 milions d'euros, corresponents al maig i juny del present exercici.

Finalment, la recaptació de l'impost sobre les estades en establiments turístics disminueix (-39,90%, i 16,9 milions ingressats). Tal com explica el departament d'Economia, això s'explica per la modificació dels terminis d'ingrés en passar de ser trimestral, a autoliquidar-se amb caràcter semestral, coincidint amb les dues temporades turístiques d'estiu i hivern: entre els dies 1 i 20 d'octubre per al primer període de l'any; i entre l'1 i el 20 d'abril, per al segon. És a dir, si l'any 2016 es van autoliquidar quatre trimestres, aquest 2017 només s'ha liquidat el corresponent als mesos de gener a març.