Polígons del Bages cooperen per enfortir el territori

arxiu particular

Els representants dels polígons van compartir experiències arxiu particular

Les associacions d'empresaris del Bages, els presidents de les quals es van reunir per primer cop divendres passat, han intercanviat experiències amb la voluntat de trobar projectes comuns per enfortir el Bages com a territori d'oportunitats empresarials.

La trobada va reunir 14 associacions que representen un total de 42 polígons de la comarca. La reunió, organitzada per l'Associació d'Empresaris de Bufalvent i Pimec, va servir perquè els presidents de les diferents entitats empresarials intercanviessin diferents experiències amb la voluntat de trobar projectes comuns que serveixin per enfortir el Bages com a territori d'oportunitats empresarials.

En la reunió els diferents presidents també van exposar les necessitats de cadascuna de les associacions, el seu funcionament, les col·laboracions publicoprivades i els reptes actuals i de futur. També van servir per detectar les coincidències en diferents demandes com per exemple les urbanístiques no resoltes, les referents a accessos viaris insuficients o els problemes de manca d'accés a infraestructures de telecomunicacions, entre d'altres.

En la sessió també va posar-se de manifest que l'existència d'associacions als polígons d'activitat econòmica genera noves i múltiples sinergies entre les diferents empreses que hi ha instal·lades, afavoreix el treball en xarxa i ajuda a fomentar les col·laboracions entre el sector públic i el privat. I a més a més, en el polígons on hi ha una associació també s'ha detectat una millora en la interlocució amb les administracions públiques.

Respecte a la trobada, la consellera de l'Àrea de Desenvolupament del Consell Comarcal del Bages, Fina Rodríguez, va destacar que «sessions com aquesta esdevenen trobades molt valuoses per analitzar i enfortir el teixit empresarial del Bages, un sector clau en el desenvolupament socioeconòmic de la comarca».

En la jornada també es va posar en relleu la importància que ha adquirit l'Associació Empresaris de Bufalvent, que enguany celebra el 27è aniversari, i que ha esdevingut un element d'èxit i que s'ha convertit en un referent pel que fa a les gestió i organització d'un polígon d'activitat econòmica.

Actualment, la comarca del Bages té un total de 14 associacions d'empresaris que representen 42 polígons de la comarca, dels 97 que hi ha.