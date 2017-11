L'atur a la Catalunya Central puja el 0,87% l'octubre i voreja els 28.000

El nombre d'aturats a les comarques de la Catalunya Central es va situar el mes d'octubre passat en 27.964, el que suposa el 0,87% més que el setembre. L'increment al territori interior és molt inferior al del conjunt de Catalunya, on l'atur s'ha disparat aquest octubre el 3,67% intermensual, fins als 415.071.

En termes interanuals, el nombre d'aturats va baixar a les comarques centrals el 10,15%, a un ritme similar, doncs, en què es manté des del maig del 2015, quan el percentatge de descens d'un any a l'altre ha estat d'entre el 10 i el 12% mes a mes.

Per comarques, l'atur baixa en tres: Alt Urgell (-1,5%), Bages (-0,28%) i Baix Llobregat Nord (-0,49%), i s'incrementa a la resta. És especialment significatiu el creixement del 9,26% a la Cerda-nya, i també a l'Anoia, on l'atur no frena i augmenta un altre 2,73%, i torna a superar en termes absoluts els 8.000 aturats, xifra que n0 s'assolia des del mes de maig passat.



El pitjor octubre des del 2008

El nombre de persones a l'atur registrades a Catalunya en el Servei Públic d'Ocupació Estatal ha augmentat l'octubre en 14.698 persones, el 3,67% amb relació a setembre, cosa que la converteix en la comunitat de l'estat on més puja la desocupació en números absoluts encara que no en termes relatius. L'augment és, a més, l'increment més alt que s'ha vist en aquest mes des de l'any 2008 a Catalunya. La puja situa la xifra total d'aturats a Catalunya en 415.071.

En el conjunt de l'Estat, els aturats s'han incrementat en 56.844 persones i el nombre de desocupats inscrits arriba a 3.467.026, segons les dades publicades ahir pel Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

En relació amb el mateix mes de l'any anterior, el nombre d'aturats ha caigut a Catalunya en 43.335 persones, fet que suposa una disminució del 9,45%. En termes interanuals, Catalunya és la comunitat autònoma on més es redueix l'atur, per darrere de les Illes Balears (-9,8 %), Castella-la Manxa (-9,9 %) i Aragó (-11,7 %). No obstant això, en números absoluts, Catalunya és la primera comunitat en increment de l'atur (14.698 persones), seguida d'Andalusia (12.971), Illes Balears (8.980), Castella i Lleó (4.977) i Castella-la Manxa (4.949).

L'increment de l'atur ha afectat tant homes com dones (amb un increment del 4 % entre els primers i un 3,4 % entre les dones), mentre que, per edats, la desocupació s'ha incrementat més entre els menors de 25 anys (+8,2 %).

Per sectors, l'atur ha pujat en especial en el sector serveis, on s'incrementa en 12.561 persones en relació amb el mes anterior, mentre que en la indústria puja en 286 persones, en 1.219 en l'agricultura, i en 779 entre els que no tenien ocupació anterior. En la construcció, l'atur es redueix en 147 persones.

El mercat laboral va mantenir el ritme a l'octubre, amb 94.368 ocupats més a tot l'Estat fins als 18,4 milions, gràcies a l'estirada de l'educació i malgrat l'habitual descens en l'hostaleria després de la temporada estival i a la pitjor evolució del sector agrari per la sequera. Amb aquestes dades, la ministra d'Ocupació, Fátima Báñez, va dir ahir que Espanya s'acosta a l'objectiu d'aconseguir els 20 milions d'ocupats el 2019, si bé va destacar que la creació d'ocupació «s'està parant a Catalunya». Al Principat l'increment d'afiliats ha estat una tercera part del de fa un any, 1.702 ocupats nous a l'octubre d'aquest any enfront dels 5.858 de l'any passat.

En el conjunt estatal, la pujada d'afiliats d'octubre és la segona millor evolució per a aquest mes dels últims dotze anys només per sota de la de l'any passat quan es van sumar 101.335 ocupats.

Per sectors, va seguir tirant de l'ocupació en l'educació per l'arrencada de curs, amb 137.152 ocupats més, mentre que va caure en l'hostaleria després de la campanya d'estiu, 60.030 menys. En total, el Règim General va registrar un ascens de 94.979 persones, el 0,63% més, fins a situar-se en 15.144.839 ocupats. Quant al règim agrari va patir les conseqüències de la sequera amb 4.834 afiliats més davant els 26.382 del mateix mes de l'any passat.

Respecte a la desocupació i per sectors, només es va reduir l'atur a la construcció (5.190 menys) i entre el col·lectiu sense ocupació anterior (173 menys), mentre que es va incrementar principalment en els serveis (50.985 més). La desocupació masculina es va situar en 1.465.377 persones, amb 25.912 aturats més, mentre el femení va arribar als 2 milions, 30.932 dones en atur més; mentre que per edat, l'increment de la desocupació es va concentrar en els majors de 25 anys, amb 47.778 més.