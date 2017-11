El Cedem de Manresa impulsa un nou programa per a emprenedors

El Centre de Desenvolupament Empresarial (Cedem) de l'Ajuntament de Manresa engega un nou programa d'acompanyament especialitzat per a persones emprenedores. El programa, anomenat Cedem+, va dirigit a persones emprenedores i empreses emergents de menys de 5 anys.

L'acompanyament inclou un diagnòstic de necessitats del projecte empresarial i l'equip, i fins a 10 hores d'acompanyament i seguiment d'un assessor especialitzat que poden ser en diferents àmbits, com l'estratègia de negoci, comercial i de comunicació, organització i gestió, operacions, finances o coaching per treballar aspectes de la mateixa persona emprenedora. També s'hi inclou formació en els àmbits d'estratègia i gestió empresarial, així com accés preferencial a la formació regular del Cedem i suport en la recerca de finançament i posada en marxa de l'activitat, si s'escau.

La durada d'aquest acompa-nyament serà d'un màxim de 4 mesos. El programa, valorat en 1.000 euros, és subvencionat per la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i el mateix Ajuntament de Manresa. El programa complementa l'oferta que ja ofereix aquest servei de l'Ajuntament de Manresa, al qual els emprenedors poden adreçar-se gratuïtament per rebre suport.