L'Institut Català de la Salut estalvia 30 milions d'euros fent compres agregades

L'Institut Català de la Salut (ICS) haurà estalviat 30,5 milions d'euros el 2017 en utilitzar el mecanisme de les compres agregades, ja que la seva gran dimensió li permet aprofitar les denominades economies d'escala, segons un comunicat. La compra agregada és un mecanisme pel qual diversos agents es coordinen per a l'adquisició d'un producte en quantitats més grans que si el comprés un de sol, fet que permet aprofitar les economies d'escala, aquelles en què a mesura que incrementa la producció, baixa el cost per unitat. El 85% dels expedients de contractació de l'ICS es fan conjuntament amb altres entitats sanitàries. «L'estratègia que se segueix és unificar les compres de material per a diversos centres de l'ICS, però també buscar sinergies» amb altres institucions com l'Institut Català d'Oncologia (ICO), el Banc de Sang i Teixits, el Parc Salut Mar, el Consorci Sanitari Integral i l'Hospital de Cerdanya, entre d'altres.