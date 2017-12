Cada català hauria d'aportar el sou de 127 dies per eixugar el deute de Catalunya

Cada català hauria d'aportar el sou de 127 dies treballats per poder eixugar el total del deute de Catalunya, que puja fins als 76.831 MEUR en el tercer trimestre del 2017, segons dades publicades aquest dimarts per l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (Airef). Es tracta d'11 dies menys que l'any passat (138) per un total de 10.421 euros per persona (10.782 euros per càpita fa 12 mesos). A nivell estatal, cada català hauria de treballar 224 dies per pagar el 'deute comú', quatre dies menys que en el darrer trimestre del 2016 (228). Les xifres posen sobre la taula una millora dels números macroeconòmics a Catalunya, que no obstant continua essent una de les comunitats autònomes més endeutades de l'Estat a nivell local juntament amb el País Valencià (151 dies per treballador per eixugar el deute 'regional') i Castella-la-Manxa (133 dies). Les comunitats menys endeutades són el País Basc (47 dies), Madrid (52 dies) i Canàries (56 dies).

Les projeccions de l'Airef assenyalen que 89 jornades és la mitjana estatal de dies que els habitants d'una comunitat autònoma haurien de destinar per sufragar el 'deute regional'. En algunes comunitats com Madrid, el País Basc o les Canàries ronden només els 50 dies però a les Balears, Catalunya, Castella-la-Manxa, Múrcia se superen amb escreix el centenar de dies. No obstant això, les comunitats autònomes on sumant 'deute regional' i 'deute comú' es necessiten més dies de sou del treballador per eixugar-los són Castella-la Manxa (482 dies) i Extremadura (481). La xifra de Catalunya és de 351 dies, a la mitjana de la taula. De tot l'endeutament autonòmic el 56,1% correspon a mecanismes extraordinaris com el Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA), una xifra que a Catalunya supera el 70% de tot el seu deute.

Paral·lelament, l'estudi de l'Airef també calcula el temps que l'estat espanyol necessitaria per aconseguir que el seu deute públic es rebaixi del prop del 100% del PIB actual fins al 60%. Fa 12 mesos, l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal va assegurar que aquesta fita no s'aconseguiria fins al 2039, però enguany la projecció s'ha millorat quatre anys fins al 2035 gràcies a la "correcció del dèficit estructural" i la "generació de superàvits primaris". Tot i això, l'Airef continua avisant que Espanya està lluny dels objectius fixats per al 2030 i que "hi ha riscos per a la sostenibilitat financera" del conjunt de les comunitats autònomes. En conjunt, la ràtio de deute sobre el PIB per al conjunt de les administracions públiques es va situar en el 98,7% en finalitzar el tercer trimestre del 2017, 1,1 punts percentuals menys respecte del segon trimestre de l'any.