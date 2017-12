Gestió de carteres, el futur a les nostres mans

Ofertes que asseguren irresistibles guanys, regals tecnològics d´última generació que canviaran les nostres vides, homes i dones que garanteixin que multiplicaran els nostres patrimonis...

Fons, dipòsits, assegurances, derivats, divises, matèries primeres, plans de pensions, hipoteques, socimis, sicavs, immobles ... Stop! ... Un respir... Perquè el ventall de productes que s´estén davant la nostra mirada mareja per la seva magnitud i diversitat.

El salt que ha fet el mercat financer és tan vertiginós com el que sentiríem si viatgéssim en un sol fòssil des de qualsevol sòbria plaça castellana fins al cor de l´exuberant enclavament novaiorquès de Times Square. Sobtadament, ens sentim aclaparats per missatges destinats a captar la nostra atenció, a seduir per estimular respostes immediates de consum. Atraídos per la seva lluminositat, obrim la cartera sense penes pensar i... ¡Aturar!... Decideix abans el que vulgues... Perquè només així podràs evitar lamentar-te amb bitteresa quan l´esforç de tota una vida es desfà davant dels seus ulls si no arribi l´esperat guany, si els preus descendeixen bruscament en els mercats o si ha caigut en les xarxes d´algun embaucador. I és que, com en qualsevol mercat medieval o persa, en el vast supermercat de les finances es ven bàlsam de Fierabrás. O es venen productes que no estan fet per a nosaltres. Hi ha també promeses oportunitats, només cal saber buscar.

"El poble fa un esforç important per estalviar", diu Gustavo Trillo, director comercial de Bestinver, i només el rendiment d´aquesta inversió justifica l´estalvi d´esforç ". Però... invertir on? Cada camí és únic, tant com cada un dels nosaltres. En qualsevol cas, aquesta és la darrera decisió. Primer cal que preguntem si necessitem un assessor. El tractament personalitzat, que fins fa molt poc només tenien accés a les grans fortunes, s´ha generalitzat.

«Els vestits a mida per a tothom», explica Juan Luis García Alejo, director de Negocis i Banc d´Andorra, són cada vegada menys, perquè tinc fills i tu no, jo tinc 20 anys i tu 45 jo guanyo 100 i tu 200 ... Necessita assessorament amb garanties, independent, que ens fa propostes i un seguiment individualitzat. És segur, està regulat. Et posa en mans d´un professional, defineix normes clares i transparents i signa un contracte.» No és barat, però val la pena valorar -ho, el guany futur pot compensar el cost. La segona etapa: identificar els nostres objectius. Hem de tenir clar que «tota decisió implica un risc, l´important és tenir la saviesa per tractar de prendre la mi- llor decisió i el valor suficient per assumir aquest risc». El consell és de Harry Markowitz, economista de l´Escola de Chicago que va guanyar el Nobel l´any 1990 per la seva gestió de carteres eficients. A grans trets, ell selecciona un conjunt d´actius, estableix la probabilitat que tenen de pujar o baixar, és a dir, la seva rendibilitat o risc, i amb aquests paràmetres crea un conjunt de carteres. Entre les que presenten el mateix risc, el client elegirà la més rendible. Davant una rendibilitat similar, optarà per la menys arriscada. La rendibilitat i el risc són per tant dos factors fonamentals. Un 3, un 5, un 10%? És l´inversor el que decideix quant pot invertir, quant vol guanyar i quant està disposat a arriscar... o a perdre.

«Heu d´elegir on vulgueu arribar -aconsella Belén Alarcón, directora de Planificació Patrimonial d´Abant. Abans de saber quan i on has de diversificar, has de saber quin és el teu objectiu de rendibilitat. Tenim tres projectes econòmics: consumir, estalviar i invertir. El que decideix consumir avui condiciona la teva capacitat de estalvi. I el que estalvieu, ho invertirà per generar una renda que us permeti consumir en el futur. Per exemple, jo vull estalviar per a la jubilació. He de saber que quatn soc capaç d´estalviar a l´any i quant vull tenir quan em jubili. La diferència entre el que estalvio i el que aspiro a tenir és la rendibilitat que busco. A partir d´aquí, seleccioneu el producte necessari. Quan es fa aquest exercici, val més no invertir en renda fixa, que, com que et sembla menys arriscat, és el que et demana el cos. Has de buscar el producte en funció de la rendibilitat que busques ».

Definida la rendibilitat, cal saber quin risc hi ha i mirar de controlar-lo. Una de les regles d´or per tractar de mantenir-la a ratlla és diversificar. Ja el refraner, que es nodreix de l´experiència de generacions, aconsella no posar tots els ous a la mateixa cistella. És un criteri àmpliament acceptat, encara que no unànimament.

Warren Buffet, per exemple, és un dels seus que no ho defensa. El multimilionari pensa que «té molt poc sentit per als que saben què fan». I en Buy & Hold admet que pot tenir raó perquè «augmenta la concentració de la cartera, més probabilitat d´obtenir millors rendibilitats». És a dir, si t´agraden dos actius, per què sacrificar una guany potencial comprant-ne dos més, que ofereixen menys benefici a priori, només per diversificar? Perquè, com expliquen a Buy & Hold, reticents davant el consell de Buffet, «com més concentració, més probabilitats de patir quantioses pèrdues. Poden produir- se malgrat haver fet una anàlisi en profunditat, sempre hi ha elements imprevisibles. Per això és raonable diversificar, encara que sigui menys rendible ». Pensis com Buffett que aquesta manera de fer és «la protecció contra la ignorància» i, comparteixis o no el criteri dels experts, el cert és que la diversificació és una de les màximes a l´hora de compondre una cartera. Afirma García Alejo, que cal eliminar tot el risc que puguis amb actius que es comporten de forma diferent. Et convé comprar un banc d´aquí, una teleco d´allà, una tecnologia d´un altre lloc ... Després, el percentatge depèn de cada cartera.»

Rendibilitat i risc són dos criteris bàsics per seleccionar el producte. El tercer: la liquiditat, la facilitat per disposar del capital invertit en el moment necessari. És la màxima que guia les decisions a Bestinver: «Per a nosaltres, la composició de la cartera ha d´obeir només a l´horitzó temporal de la persona que està invertint -explica Trillo-. És a dir, quant de temps deixaràs els teus diners que treballin per a tu. Si és poc, c al buscar-los actius de poc risc, però per tant poc rendibles, com la renda fixa. En el llarg termini, la renda variable, s´ha demostrat històricament que és el que més rendibilitat aporta». Belén Alarcón hi coincideix: «Avui els actius sense risc no et donen rendibilitat. Per buscar una cartera amb una rendibilitat del 5%, tres punts per sobre de la inflació, cal tenir a Borsa la meitat de la cartera.

La resta, jo la repartiria entre tresoreria i renda fixa del govern o d´empreses. En períodes llargs de temps, el més rendible és la Borsa, sempre ha batut el sector immobiliari ». La renda fixa compta amb pocs adeptes. «Un client conservador -considera García Alejo- ha de pensar que el retorn nominal que obtindrà avui, si no vol risc, difícilment pot ser positiu». És una forma més de guardar el diners que invertir, explica Carlos Badiano, director d´Inversions del Grup Santa Lucía: «Només ho aconsello a una persona que té un horitzó temporal curt. El mercat està exhaust, fins i tot pot ocultar certs riscos. Quan la meitat dels bons públics emesos a la zona euro tornen una mica menys del que se´ls ha prestat és obvi que no és rendible. És millor un dipòsit que estigui pagant el 2%, que almenys bat la inflació. La renda fixa és una forma cara de guardar els nostres diners ».

Hi ha molts camins, igual com experiències i expectatives vitals. Tot depèn de nosaltres. «Estem pensats per pensar en el curt i no en el llarg termini, per veure el perill abans que les oportunitats. La millor maner d´actuar és fer un petit exercici de planificació per veure quin serà el teu futur, ensenyar a tu i al futur quins són els resultats del que et disposes a fer. Si no t´agrada, canvia-ho. Si no ho hem fet, ens haurem d´enfrontar a una vida molt diferent de la que ens imaginàvem».



Tres claus per a una gestió eficient

1) ANÀLISI REALISTA

Planificar el futur partint d´una anàlisi realista del present. Saber quant podem estalviar avui i què volem tenir.

2) TOT TÉ UN RISC

Rendibilitat / Risc. Els actius sense risc no existeixen. Com més vulguem guanyar, més ens haurem d´arriscar.

3) HORITZÓ TEMPORAL

Liquiditat. L´horitzó temporal de la inversió és crucial. Hem de saber quan voldrem rescatar el diners invertits per poder triar el producte més adequat.