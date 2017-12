Una criptomoneda virtual amb un creador anònim

El bitcoin és una moneda digital que es va crear l'any 2009. El seu creador és anònim tot i que fa servir el pseudònim de Satoshi Nakamoto.

Aquesta moneda està subdividida en 100 milions d'unitats més petites anomenades satoshis i actualment és la moneda que més es fa servir, amb un mercat total calculat en uns 100 milions de dòlars nord-americans.

La principal diferència entre aquesta criptomoneda i les divises convencionals és que, en lloc de ser creada per un banc central, com pot ser el Banc Central Europeu o la Reserva Federal dels Estats Units, la seva creació i intercanvi es fa segons el programari de la xarxa. A més, les transaccions no necessiten que hi hagi intermediaris i en molts casos es fa servir aquesta moneda per evitar comissions.

Hi ha diferents nodes que es dediquen a crear i a verificar bitcoins mitjançant operacions matemàtiques que requereixen una gran capacitat de potència de càlcul. Està establert que no hi haurà més de 21 milions de bitcoins, xifra a la qual es calcula que s'hi arribarà el 2140.

A l'hora de tenir bitcoins, el seu propietari té un moneder electrònic que conté un nombre arbitrari de claus criptogràfiques. A partir de la clau pública, s'obté l'adreça bitcoin, que funciona com l'entitat remitent i receptora per a tots els pagaments.

La seva clau privada corresponent autoritza el pagament només per a aquest usuari i les adreces no tenen cap informació sobre el seu propietari, són generalment anònimes i no requereixen cap contacte amb els altres nodes de la xarxa per a la seva generació.

Altres característiques del bitcoin són que ningú pot prohibir o censurar les transaccions ja validades a través dels nodes; ningú pot impedir la participació d'algú altre a la xarxa de bitcoin; cada unitat és permutable i les transaccions confirmades d'aquesta moneda no poden ser ni modificades ni tampoc poden ser eliminades. D'aquesta manera, la història de cadascun dels bitcoins és impossible d'esborrar.