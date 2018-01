Els catalans van gastar 2.341 euros de mitjana en compres en línia el 2017

La despesa mitjana dels consumidors catalans en compres en línia va ser de 2.341 euros el 2017, el 50% més que l'any anterior, segons l'Observatori Cetelem sobre comerç electrònic. Segons va informar la companyia ahir en un comunicat, les despeses en línia més elevades van correspondre a viatges, alimentació i cotxes, i Catalunya se situa per sobre de la mitjana estatal en tots els sectors excepte en salut i bellesa, i calçat i complements. Els productes més sol·licitats a través d'internet pels catalans van ser oci, viatges, moda, dispositius mòbils, i calçat i complements. Pel que fa als hàbits de compra, el 18% dels catalans que compra en línia afirma fer-ne una vegada cada 15 dies; el 17%, una vegada per setmana; i el 10%, fins i tot diverses vegades a la setmana. Segons els consumidors, el més negatiu de les compres per internet són les despeses d'enviament no gratuïtes.