El Mobile World Congress seguirà a Barcelona si hi ha un «entorn estable»

El Mobile World Congress (MWC) 2018 espera al voltant d'uns 108.000 assistents, la mateixa xifra registrada durant l'edició de l'any passat, procedents de 200 països, en un congrés mundial que se celebrarà del 26 de febrer a l'1 de març al recinte de Gran Via de Fira de Barcelona. El conseller delegat de GSMA -l'associació que agrupa la indústria mòbil i que impulsa l'esdeveniment-, John Hoffman, va explicar ahir en roda de premsa que aquesta tretzena edició a Barcelona tindrà més de 2.300 expositors i més de 170 delegacions internacionals, i calcula un impacte econòmic de 471 milions d'euros i 13.000 ocupacions temporals.

Preguntat sobre si altres ciutats s'han mostrat interessades en el MWC si la relació amb Barcelona no funciona, el responsable de màrqueting de la GSMA, Michael O'Hara, va assegurar que «sempre hi ha interès en el Mobile World Congress», però va remarcar que el contracte amb la capital catalana és fins al 2023. Per la seva part, Hoffman va afegir que estan «totalment» compromesos amb la ciutat. Per tant, la GSMA manté el seu compromís de fer el congrés a Barcelona i espera «que la situació ho permeti. El que volem és un entorn estable i segur», va declarar el cap de màrqueting.

Des de la primera edició del MWC a Barcelona el 2006, Hoffman va emfatitzar que la fira del mòbil ha generat un impacte econòmic de 4.400 milions d'euros i ha creat al voltant de 115.000 llocs de treball a temps parcial, per la qual cosa va recalcar que aquest esdeveniment és «un important aspecte per a l'economia» de la capital catalana i que se senten orgullosos d'haver-hi contribuït. O'Hara va explicar que en aquesta edició els ponents no seran tan coneguts com ho van ser en edicions passades, que van tenir el fundador de Facebook o el conseller delegat de Netflix, però tindran un «millor impacte» en analitzar en profunditat les innovacions que afecten el sector tecnològic i, especialment, el del mòbil, com la quarta revolució industrial, el 5G, la intel·ligència artificial o el consumidor digital. Amb unes 2.300 empreses a la fira, cosa que representa un augment de l'1% respecte a l'edició de l'any passat, O'Hara va insistir que no estan motivats a tenir el «programa més gran», però que prefereixen disposar dels millors professionals i assistents del sector.

L'edició 2018 del MWC, que porta per lema «Creating a Better Future», pretén mostrar el compromís de la GSMA amb els objectius de desenvolupament sostenible de l'ONU, com la igualtat de gènere, l'educació de qualitat i el treball de qualitat i el desenvolupament econòmic.

El MWC d'aquest any estrenarà un espai exterior a l'entrada de Fira Gran Via per poder «millorar l'experiència dels assistents» i que aquests tinguin una oportunitat de conèixer-se entre ells i treballar també fora de la fira, cosa que Hoffman va assenyalar que és només el principi d'una gran oportunitat perquè l'espai de la fira vagi creixent.

Hoffman va explicar que l'edició d'aquest any inclourà una prova pilot de reconeixement facial en les entrades del MWC, amb la intenció d'agilitar i millorar els processos de seguretat de l'esdeveniment. «Si no innoves, mors», va justificar com a motiu per implementar aquesta tecnologia. Per això, els organitzadors han demanat fotografies dels assistents quan s'acreditaven, imatge que els servirà per permetre'ls l'accés a les instal·lacions de la fira i comprovar-ne la identitat.

L'edició 2018 repeteix iniciatives temàtiques, com el Women4-Tech, que vol superar la bretxa de gènere en la indústria tecnològica i, sobretot, en la del mòbil i que les dones puguin «trencar aquest sostre de vidre». Hoffman va indicar que esperen que aquest any l'assistència de dones arribi com a mínim al 25%, com ja s'esperava que succeís en l'edició del 2016, després de recordar que, per exemple, el 2015 va ser del 18%. «Menys d'un quart dels assistents són dones. El món no està format per un quart de dones», va recalcar.

També tindrà lloc per segona vegada el programa Youth Mobile Festival (YoMo), en el qual al voltant de 15.000 estudiants i educadors podran participar en activitats de les disciplines stem -sigles en anglès per a la ciència, tecnologia, enginyeria, disseny i matemàtiques-, amb la intenció de despertar-los l'interès i, així, contribuir al fet que acabin liderant la indústria en el futur.