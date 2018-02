Consum deixa d'etiquetar en català els productes de la seva marca pròpia

La cooperativa valenciana de supermercats Consum ha decidit deixar d'etiquetar els seus productes en català i castellà i passa a fer-ho únicament en castellà després de testar la decisió entre els seus socis-clients i amb la finalitat de millorar la llegibilitat dels seus productes. La decisió ha provocat crítiques a les xarxes socials, davant les quals Consum ha respost als comentaris assenyalant que es troba present a sis comunitats autònomes i que compta amb més de 700 supermercats i que com a cooperativa valenciana aposta des del seu inici pel plurilingüisme, tant en l´atenció al client com als seus suports, retolació, megafonia, papereria, correu electrònic i espais digitals. Fonts de la cooperativa han manifestat a l'ACN que l'aposta pel català és "innegable" i han apel·lat a la "sensibilitat històrica" i "l'esforç" al llarg dels anys per la retolació bilingüe, considerant "injusta" la reacció de molts usuaris.

Les mateixes fonts han afegit que en la decisió, presa com a cooperativa, ha pesat el factor de la llegibilitat dels productes però també "la univocitat" a causa de les disparitats dialectals en els noms de productes a Catalunya i el País Valencià, que ha provocat que "es ferissin sensibilitats" entre alguns clients. Així i tot han indicat que la mesura és progressiva i que encara es poden trobar productes amb el doble etiquetatge.

A les crítiques a les xarxes socials s'han sumat alts càrrecs del govern valencià com el secretari autonòmic d'Ocupació Enric Nomdedéu, que ha repiulat crítiques i ha considerat que la decisió "subratlla la por de les represàlies en altres llocs per etiquetar, també, en valencià". Entitats com Acció Cultural del País Valencià o l'Associació cívica Tirant lo Blanc s'han sumat als comentaris negatius a les xarxes socials.

La cooperativa valenciana Consum, amb seu a Silla (Horta Sud), compta amb un total de 680 establiments, 436 propis i 244 Charter i es manté en el sisè lloc del rànquing estatal d'empreses de distribució. El País Valencià i Catalunya representen el primer mercat amb 421 supermercats en municipis valencians i 178 en catalans. La resta de botigues estan localitzades a Castella la Manxa (37), a Múrcia (33), a Andalusia (13) i a l'Aragó (4), segons les dades de la darrera memòria econòmica.