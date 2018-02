Treballadors de càrnies exigeixen lluitar contra les falses cooperatives

Treballadors del col·lectiu Càrnies en Lluita van comparèixer ahir per exigir als partits catalans que lluitin contra les «falses cooperatives» que estan proliferant en el sector carni i que, segons critiquen, no compleixen la llei de cooperatives catalanes. L'advocat del col·lectiu, Antoni Iborra, va explicar que l'origen del conflicte ve del fet que, a través de la llei d'acompanyament dels Pressupostos del 2017, el Parlament va introduir una reforma de la llei catalana de cooperatives per introduir millores laborals en els treballadors. Un dels objectius és accedir als mínims laborals que fixa el conveni de les càrnies i cotitzar segons el règim general, i assegura que moltes empreses del sector no ho estan complint.