L'alcalde de Martorell felicita Seat pels seus vint-i-cinc anys al municipi

L'alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, ha felicitat Seat pels 25 anys de la seva fàbrica a Martorell, «una història d'èxit», diu l'alcalde, que augura que «en els propers anys anirà a més». Fonollosa destaca que es tracta «d'una de les fàbriques més avançades i eficients d'Europa» i mostra la seva satisfacció «pel gran compromís de l'empresa i els treballadors amb el nostre poble, un compromís que volem mantenir i augmentar». SEAT es va traslladar a Martorell l'any 1993 des de la seva antiga planta a la Zona Franca de Barcelona, ocupant uns terrenys a la zona de Ca n'Amat en els quals ja hi tenia uns magatzems. La seva instal·lació va suposar un gran impacte per a Martorell, que va créixer en població i en extensió amb el desenvolupament de noves zones, i també per a d'altres municipis de la zona. Fonollosa recorda que des del 1993 «s'han produït més de 10 milions de cotxes a la factoria martorellenca, en la qual hi treballen 12.000 persones».