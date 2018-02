El Consell Comarcal del Bages va acollir ahir la primera de les jornades que l'Associació Catalana de Municipis organitza per tot el territori català per explicar les novetats de la Llei de cdel sector públic (que entrarà en vigor el 9 de març) a electes i tècnics locals i també per fer difusió dels diferents serveis que ofereix la Central de compres del món local. Es duran a terme més de 50 sessions a tots els consells comarcals.