La competència de Mercadona i la baixada de preus castigarà els 'retailers' espanyols

La competència a l'estat del mercat detallista d'aliments està augmentant, liderada per Mercadona, situació que afectarà de manera negativa cadenes com Dia i altres retailers que operen al mercat estatal, segons es desprèn d'un informe elaborat per l'agència de qualificació Moody 's.

En concret, la firma presidida per Ana María Llopis va informar dijous durant la presentació de resultats del 2017 que el seu resultat operatiu (Ebit) a Iberia va caure el 58,6% interanual en el quart trimestre, a causa de les retallades de preus que va fer per millorar la seva competitivitat.

L'agència de qualificació assenyala que empreses com Auchan i Eroski també poden reduir els seus preus per reforçar la seva posició competitiva, i erosionaran els marges dels seus guanys. A més, recorda que al principi de l'any passat, Mercadona va iniciar un vast programa de renovació de botigues i va reduir els seus preus, el que l'ha permès consolidar el seu lideratge al capdavant de la distribució espanyola amb una quota de mercat del 24,1%, mentre que un dels seus competidors, com és Dia, se situa com a tercer retailer estatal, amb el 8,2%, després de cedir el 0,3% el 2016.

Pel que fa a Carrefour i Auchan, que tenen presència al mercat espanyol, Moody 's creu que la competència es veurà exacerbada per la contínua disminució del format d'hipermercat, que continua caient cada any. L'agència considera que el comerç electrònic està creixent a Espanya i estima que les vendes totals seran lleugerament superiors al 2% de les de béns de consum a Espanya.