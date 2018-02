Sony Xperia XZ2 i XZ2 Compact incorporen la gravació 4K HDR

Sony ha abandonat les línies rectes del tradicional Xperia per incorporar les formes rodones i la gran pantalla, de 5,7 polsades per al model XZ2, amb un pes de 197 grams, i de 5 polsades i 168 grams per al model XZ2 Compact. La principal novetat que destaca la marca japonesa és ser el primer terminal que és capaç de gravar vídeos en 4K en format HDR. El terminals es comercialitzaran el 6 d'abril a un preu de 799 euros el XZ2 i de 599 euros el XZ2 Compact. La marca ha incorporat als dos nous models el sistema de vibració dinàmica amb una pantalla HDR Full HD+ que amb la tecnologia dels televisors Bravia permet una experiència molt realista a l'hora de jugar.