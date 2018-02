La bagenca Control Group és l'encarregada de la impressió al MWC

arxiu particular

Una impressora de Control Group al MWC arxiu particular

Els serveis d'impressió in situ al MWC han estat confiats enguany al manresà Control Group. Davant les àmplies necessitats que hi ha en aquest aspecte a la fira, Control Group ha destinat un equip de tècnics i més de 70 equips HP d'impressió d'última generació perquè imprimir al congrés sigui «fàcil, àgil, eficaç i segur», segons fonts de l'empresa. David Quevedo, director comercial de l'empresa, afirma que «estar presents al MWC és fer un pas endavant en posicionament i ens consolida com un dels partners d'impressió més destacats del sector».