El fundador d'Amazon desbanca Bill Gates com la persona més rica

Jeff Bezos, el fundador de la plataforma de comerç electrònic Amazon, ha desbancat el 18 vegades més ric del món en els últims 24 anys, Bill Gates, amb una fortuna valorada en 90.284 milions d'euros, segons la llista anual de milionaris elaborada per Forbes.

Les accions del gegant del comerç electrònic s'han revaloritzat gairebé un 60% en els últims 12 mesos, la qual cosa ha permès que la fortuna de Bezos s'impulsi en 31.599 milions d'euros, fins a alçar-se com el primer centmilionari –fortuna de 12 dígits– dels 32 anys d'història d'aquesta llista. Segons apunta la revista, es tracta de l'augment més gran de la riquesa en un sol any des que aquest rànquing va néixer el 1987, de manera que Bezos ha avançat amb escreix al cofundador de Microsoft, Bill Gates, qui ha cedit el primer lloc per sisena vegada des del 1995. La seva fortuna, calculada en uns 72.567 milions d'euros, el col·loca com la segona persona més rica del planeta.

En tercer lloc es manté Warren Buffett, l'octogenari inversor conegut popularment com «l'Oracle d'Omaha», amb 67.730 milions d'euros. A Buffett el segueix el francès Bernard Arnault, que amb els seus articles de luxe de LVMH i un acord per comprar una important participació de Christian Dior suma 58.050 milions. El cinquè lloc és per a Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, amb 57.244 milions. Després trobem l'espanyol i fundador d'Inditex, Amancio Ortega, amb 56.438 milions. Entre les 500 fortunes més grans del món, apareixen tres espanyols més a part d'Ortega: Sandra Ortega (Inditex) en el lloc 238; Juan Roig (Mercadona) en el lloc 466; i Miguel Fluxá Rosselló (Grup Iberostar) en el lloc 480.