El Col·legi d'Economistes demana posar fi al 155

El Col·legi d'Economistes de Catalunya ha demanat que s'acabi la «situació extraordinària, anòmala i disfuncional» que suposa la intervenció de la Generalitat amb l'article 155 perquè «no té cap justificació en un país mínimament avançat».

Ho va dir el president de la Comissió d'Economia Catalana del Col·legi, Modest Guinjoan, en roda de premsa ahir. «Una part de l'economia catalana [el sector públic] corre amb una cama lligada», va lamentar Guinjoan. El membre de la Comissió Jordi Goula va afirmar que el 155 ha suposat «un fre a l'agilitat de l'economia» que té una «incidència petita en les grans xifres de l'economia catalana» però posa «entrebancs» a l'activitat de l'administració catalana i bloqueja petites despeses. D'altra banda, Goula va assegurar que Catalunya ha superat la «situació de sotrac» de l'últim trimestre en relació amb el consum i el turisme. Guinjoan va pronosticar un 2018 «positiu», especialment amb el dinamisme de les exportacions.

«S'ha produït un canvi de tendència en el turisme», va constatar Goula, que va assegurar que la tendència negativa en el consum i el turisme dels tres darrers mesos del 2017 s'ha «trencat» al gener amb l'augment del 4% de visitants estrangers als hotels i l'increment de la despesa dels turistes de l'11%. Segons Goula, el «sotrac» de l'octubre va ser sobretot conseqüència de «la violència al car-rer», i va afirmar que el 155 no ha tingut a veure amb la recuperació.



Creixen les vendes

El membre de la Comissió va destacar la importància de la millora del sector turístic i també va apuntar que «el consum segueix bé» amb un augment de vendes del 3,5% i el 2,7% el gener i febrer, respectivament, segons dades de Comertia. En relació amb el sector immobiliari, Goula va afirmar que «la gent domèstica segueix comprant», mentre que «qui vol invertir i el comprador estranger» s'ho pensa més i està a l'expectativa. «El ritme de creixement seria millor si millorés la situació política», va matisar.

Pel que fa a indicadors que el darrer trimestre del 2017 no es van veure afectats per la situació política, com les exportacions, Guinjoan en va destacar l'augment «espectacular de rècord» que encara té «recorregut» a l'alça. El president de la Comissió va lloar la «musculatura» del teixit empresarial català, que ha sobreviscut la crisi econòmica i és cada cop «més competitiu».