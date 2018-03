El grup alemany Henkell es queda el 50,7% de Freixenet

El grup alemany Henkell, filial vinícola del grup Dr. Oetker, preveu signar aquest divendres la compra del 50,7% de Freixenet, han explicat fonts de la multinacional catalana de cava. Segons publica La Vanguardia, Henkell es convertirà en soci majoritari de Freixenet, en fer-se amb el 50,7% del capital, després de pagar prop d'uns 220 milions d'euros, amb què el grup alemany valora la companyia catalana en una mica menys de 440 milions, per sota dels 500 milions inicials, perquè el preu estava condicionat al resultat d'unes auditories.

El grup alemany ha comptat des del primer moment amb el vistiplau de la família Hevia-Ferrer, que ostenta el 29% de les accions; posteriorment s'hi han sumat els germans Eudald i Pere Bonet, que tenen el control del 14,5% del capital, i finalment Pilar Bonet, propietària d'un 7,25%.

Per la seva banda, el president d'honor de Freixenet, José Ferrer, primer accionista amb el 42% del capital, i Josep Lluís Bonet, actual president del grup cavista, han decidit de moment no vendre les seves accions, si bé l'acord de compravenda inclou un acord per a l'adquisició futura a un preu determinat de les accions de les branques que ara opten per no vendre.

Segons el rotatiu, el consell de Freixenet experimentarà canvis amb la incorporació de tres representants de Henkell, que assumiran també la gestió financera, de la producció i de la distribució comercial, i continuaran dos representants de les famílies que mantenen accions, José María i Pedro Ferrer, mentre que Josep Lluís Bonet assumiria el càrrec de president d'honor.