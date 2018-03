El Banc d'Espanya diu que l'impacte en el PIB del procés és «menys negatiu» de l'esperat

El Banc d'Espanya constata que l'impacte en el PIB espanyol de la situació política a Catalunya és «menys negatiu» del que va pronosticar fa uns mesos. L'entitat ha revisat tres dècimes a l'alça, fins al 2,7%, la previsió de creixement de l'economia espanyola per a aquest any, segons va fer públic ahir al seu informe de projeccions macroeconòmiques de l'economia espanyola per al període 2018-2020. El desembre, l'ens va rebaixar la previsió de creixement per al 2018 fins al 2,4% a conseqüència de «l'augment de la incertesa associada a la situació de Catalunya». Tres mesos després, l'entitat revisa les prediccions i preveu creixements del 2,7% el 2018, del 2,3% el 2019 i del 2,1% el 2020 (tres, dues i una dècima més). Segons l'entitat, a part del baix impacte de la situació política catalana, la millora és a conseqüència «d'una evolució recent més favorable de l'economia espanyola i els seus mercats d'exportació» i del «to esperat de la política pressupostària més expansiu».