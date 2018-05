Les obres per al complex Hard Rock començaran abans del juny del 2019

Imatge dels terrenys on hi ha previst construir el complex d´oci, amb Port Aventura al fons

Imatge dels terrenys on hi ha previst construir el complex d´oci, amb Port Aventura al fons arxiu/acn

La Generalitat preveu que les obres per edificar el macrocomplex d'oci Hard Rock Entertainment World –nom comercial que substituirà el de BCN World– a Vila-seca i Salou puguin començar abans del juny del 2019. Després que el Govern hagi autoritzat la llicència de casino, segons es va publicar ahir al Document Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), s'obren nous terminis.

El grup inversor haurà de completar amb 7 milions d'euros la fiança de 10 milions que s'ha de dipositar per començar a desenvolupar tot el complex. A partir d'octubre és previst que es faci la proposta inicial del pla de millora urbana i, finalment, es pugui aprovar al gener del 2019. El secretari d'Hisenda, Albert Castellanos, va celebrar que es comenci a materialitzar un projecte de gairebé 700 milions d'euros, que «obrirà nous mercats turístics» i que preveuen que generarà més d'11.000 llocs de feina de forma directa o indirecta.

Castellanos va recordar que l'abast de la inversió, de gairebé 700 milions d'euros, és d'una «dimensió molt similar» a la que es va fer al seu dia a Port Aventura, quan s'hi van invertir 1.000 milions d'euros, segons el secretari d'Hisenda. Castellanos es va afegir a l'alegria dels alcaldes del ter-ritori i va afirmar que el macrocomplex permetrà que la Costa Daurada desestacionalitzi la temporada i que s'obri a nous mercats en què fins ara no s'hi accedeix, com l'americà o l'asiàtic, a més de consolidar l'oferta de Port Aventura. D'altra banda, es preveu que generi de forma directa o indirecta uns 11.500 llocs de treball, «un terç dels desocupats a les comarques tarragonines». En aquest sentit, el Govern s'ha compromès a «donar màxima prioritat» a aquelles persones desocupades a través d'ofertes del SOC.

El projecte que ha presentat Hard Rock és «bastant afinat» i té «tots els requeriments bàsics» per poder-lo tirar endavant, segons Castellanos. Quan encara falta que s'acabin de donar més detalls, el macrocomplex tindrà un casino, dos hotels, un complex recreatiu aquàtic i un complex comercial. Al projecte entren altres operadors, com Value Retail, que opera a la Roca del Vallès, i altres com Port Aventura, que buscarà un encaix entre el complex i tota la urbanització.

La junta ordinària del CRT es va reunir ahir al migdia per informar de l'autorització de la llicència de casino que ha de fer possible el macrocomplex d'oci Hard Rock Entertainment World. Després de mesos de retards, ja que el Govern havia previst poder atorgar la llicència definitiva el setembre passat i es va consensuar una pròrroga amb la companyia, Castellanos va dir que «totes les pròrrogues estaven previstes en les bases de licitació» i que en cap moment «s'ha aturat res», tot i que va admetre que «en algun moment s'ha interpretat d'una manera equivocada».

El secretari d'Hisenda va negar que l'aplicació del 155 i la situació política dels darrers mesos hagi afectat el desenvolupament del projecte, ja que la direcció general de Tribut i Joc «ha continuat funcionant» i ha treballat perquè aquesta licitació «arribés a bon port». «Si hi ha hagut endarreriments, no ha estat tant per la situació política sinó per la demanda de més informació i d'aclariments que s'han hagut d'estudiar».

Per la seva banda, el director de l'Institut Català del Sòl, Damià Calvet, va afirmar que, tot i que el Pla Director Urbanístic (PDU) té un contenciós administratiu presentat per la plataforma Aturem BCN World, «això no atura en cap cas el procés». Per a Calvet és «una enorme satisfacció» que s'hagi avançat, en col·laboració amb els ajuntaments de Vila-seca i Salou.