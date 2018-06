Josep González serà reelegit president de Pimec el 19 de juny perquè no s'hi presenten més candidatures

El president de Pimec, Josep González, serà reelegit en el càrrec el 19 de juny. La seva ha estat l'única candidatura presentada un cop finalitzat el termini de presentació de candidatures per a les eleccions de la patronal per a la renovació dels seus òrgans de govern. En aquest nou mandat, 85 empresaris i representants d'associacions empresarials, el 15% dels quals són noves incorporacions respecte a la candidatura del 2014, acompanyaran González, segons ha indicat Pimec. La candidatura de González es renova i creix gràcies, sobretot, a noves incorporacions, en particular en l'àmbit sectorial. Així, en el cas de les associacions sectorials, representen el 33% de la llista, de manera que s'amplia el ventall dels sectors presents a la patronal. Destaca la presència de més dones en la llista, ja que passen a representar el 21% del total, fet que suposa un augment del 100% respecte a la candidatura del 2014. Això ha estat gràcies a les noves incorporacions, ja que les dones són el 61% dels nous empresaris que formen part de la nova junta directiva. González encara aquesta nova legislatura amb la voluntat de liderar un canvi en el model de governança de l'entitat, emmarcat en el pla estratègic 2016-2020. La nova estratègia se centrarà en tres eixos principals: transformació digital a les pimes, potenciar la formació professional i vetllar pel bon desenvolupament del Pacte Nacional per la Indústria.