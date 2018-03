Kouten, servei integral i a mida en telecomunicacions

Arxiu particular

Imatge de la recepció de l´oficina de Kouten i la sala de servidors Arxiu particular

Els serveis de ´cloud´ estan canviant la manera com les empreses i les institucions públiques utilitzen la tecnologia de la informació. Avui dia, els serveis al núvol estan disponibles per satisfer pràcticament totes les necessitats; és una aposta de futur i Kouten ho té clar. L´empresa manresana, que dóna servei integral i a mida en telecomunicacions, ofereix «la solució personalitzada per tenir sempre accessibles les teves dades al núvol».

Un servidor al núvol permet operar i emmagatzemar informació en centres de dades als quals s´accedeix des del ciberespai, en comptes d´estar guardats a la memòria física de l´ordinador. Els escriptoris virtuals permeten que tots els treballadors d'una empresa utilitzin els servidors al núvol (cloud) per executar les seves aplicacions, i es beneficien d´avantatges de seguretat i eficiència, a un cost més econòmic que la forma tradicional.

Servidors ´cloud´

La demanda d´empreses que busquen la solució per tenir sempre accessibles les dades al núvol va a l´alça i Kouten «hi aposta cada vegada més», diu el seu responsable, Marc Vilaseca. «És un dels nostres productes estrella», amb la particularitat que «personalitzem servidors virtuals segons les necessitats de cada empresa». Aquest és un dels valors afegits de Kouten, ja que, «a diferència d´altres empreses, no subcontractem i podem donar una solució més bona, més ràpida i més econòmica, gràcies als datacenters (centres de processament de dades) que tenim a Barcelona i a Manresa». De muntar servidors físics a vendre serveis al núvol. Aquesta ha estat l´evolució de Kouten, passant per garantir a les empreses una bona connexió a Internet. «Era la clau», apunta Marc Vilaseca, que recorda que «el pas previ a oferir servidors al núvol era treballar molt en solucions de connectivitat», comenta Vilaseca. El modus operandi consisteix a oferir la millor connectivitat sigui amb fibra òptica, ràdio o 4G.

Solucions personalitzades

Kouten ofereix servei integral en instal·lacions i infraestructures, serveis cloud, backups (còpies de seguretat), i manteniment, venda i reparació de hardware. «Donem solucions personalitzades i concretes en matèria de telecomunicacions», exposa el responsable. Des de paquets de telefonia fins a fibra òptica i serveis cloud.

Telefonia de veu ip

Kouten ofereix paquets de telefonia que inclouen serveis amb tarifa plana a fixos i mòbils, amb una o més línies o centraletes cloud, entre d´altres.

El servei de Kouten és integral i aquest és un tret diferencial, «al client li resolem l´aspecte informàtic i tecnològic, i li evitem que hagi de dependre de diverses empreses». N´hi ha poques que toquin tantes tecles com Kouten, que busca la resposta més eficient.

Fibra òptica dedicada

En el cas d´Internet de fibra òptica, Kouten opta per la dedicada, no la compartida. La diferència, explica Marc Vilaseca, és que «fem arribar la fibra òptica des del supernode d´Internet de Barcelona directa a cada empresa, sense que hagin de compartir velocitat. El nostre mètode és molt més ràpid, segur i dóna més possibilitats». L´Internet dedicat és una connexió desenvolupada especialment per al sector corporatiu i «l´oferim a tot Catalunya», destaca Vilaseca.

Hostings web i backups

I si el que necessita el client és allotjar un web, correu electrònic i registrar un domini, Kouten ofereix la possibiliat de fer-ho amb servidor dedicat o compartit, sense intermediaris «i amb la màxima seguretat», remarca Vilaseca. De la mateixa manera, per no perdre dades i informació, l´emmagatzematge de les dades i còpies de seguretat es pot fer cap al datacenter o una altra localització que vulgui el client.

10 anys de trajectòria

Amb Marc Vilaseca al capdavant, l´empresa té una trajectòria de 10 anys, primer amb Etaca (2007), creada com a enginyeria de sistemes; i després amb Kouten (2011), que es va fundar com a operadora d´Internet, tant amb radiofreqüència com amb fibra òptica. Tot i que d´entrada convivien totes dues empreses, Kouten va acabar absorbint els productes, els serveis i els clients d´Etaca. A partir d´aquí, l´evolució de Kouten ha estat en línia ascendent. Malgrat néixer en època de crisi, Kouten es va fer un lloc al mercat i moltes empreses van confiar en els seus productes i el seu equip humà. La trajectòria fins ara és molt bona, i el futur és esperançador.

Clients amb potencial

L´experiència els avala. Kouten té actualment una plantilla de 7 persones que treballen per satisfer les necessitats del client. «Ens adaptem a allò que busca cada empresa. L´escoltem, l´assessorem i estem al seu costat en tot moment», assegura Marc Vilaseca. El bon tracte i la professionalitat de l´equip de Kouten, juntament amb la qualitat de productes i serveis que ofereix, els ha fet guanyar la confiança de moltes empreses. La cartera de clients va a l´alça, «amb les empreses més potents i de tots els sectors, la majoria del Bages però també de la resta de Catalu-nya, de l´Estat espanyol i de l´estranger», explica Vilaseca. I destaca la fidelització de molts dels clients: «Amb algunes empreses hi treballem des dels inicis, la majoria de clients els conservem i això és molt important».

Projecte wifi actual

Un dels projectes en què treballa actualment Kouten és la instal·lació de cobertura wifi al pavelló del Congost, a Manresa.

Nova seu, canvi d´imatge i web

Kouten enceta el 2018 donant un impuls a l´empresa. D´una banda, ha renovat la imatge corporativa i de la pàgina web kouten.cat; i de l´altra, obre noves instal·lacions, més grans i més modernes al carrer Carrasco i Formiguera, 21, de Manresa (fins ara la seu central era al carrer Súria de la capital del Bages). «La nova ubicació ens fa més visibles que fins ara. És un carrer per on passa molta gent i això ens ha d´ajudar que ens coneguin encara més», apunta Vilaseca. A més, Kouten té una oficina comercial i el datacenter a Barcelona.