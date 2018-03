«Ens diferencia la qualitat que oferim»

Amb seu a Artés, l´empresa Expomon es dedica a la producció i al muntatge de mobiliari i complements per a exposicions, fires, escenaris, museus i tota mena d´esdeveniments o activitats en espais públics i privats. L´experiència els avala i els permet assolir qualsevol projecte de forma global: des del plantejament inicial i plànols fins a la inauguració i el desmuntatge, incloent-hi disseny, enginyeria, producció i posada en funcionament.

El servei és integral i personalitzat segons les necessitats del client, oi?

És cert, som una empresa que s'adapta a les necessitats de cada client oferint un servei a mida en cada projecte. A partir d´una idea o temàtica, ens encarreguem de portar-ho a terme amb disseny, plànols, prototips, construcció, muntatge i desmuntatge. La nostra missió és que el nostre client no s'hagi de preocupar de res.

Quina és la trajectòria de l´empresa?

La meva experiència professional va començar l´any 1996 en una enginyeria de Barcelona, on construíem laboratoris farmacèutics. Vaig aprendre molt sobre el món industrial i el producte acabat amb màxima qualitat, i això em va ajudar a introduir-me al sector d´arquitectura efímera i entrar el món de la museografia. El 2007 vam crear Expomon Produccions i Muntatges SL.

Actualment, quina és l´activitat principal d´Expomon?

La producció i muntatge d´exposicions de tot tipus, aplicada també a altres variables com el mobiliari museogràfic, vitrines, estands, showrooms per a empreses, i obrint-nos a nous sectors com el del retail per a comerços.

Per a quin mercat treballen?

El volum més gran dels nostres clients es concentra en tot l´àmbit nacional i des de fa un temps ens estem internacionalitzant. Ja hem treballant a Itàlia i a Portugal i estem fent gestions per obrir-nos al mercat de Dubai.

Quin és el valor afegit o la clau de l´èxit d´Expomon?

No cal dir que el valor més important per a totes les empreses és la feina ben feta. Expomon es diferencia d´altres empreses del sector per la qualitat que oferim. En el moment que un client vol fer una exposició, vitrina, estand... busquem la forma més òptima perquè aquell producte tingui les màximes prestacions en acabats, durabilitat i manteniment. Tots aquests valors també ens han ajudat a superar els anys de crisi.

Expomon disposa d´un bon equip professional. Quants treballadors té l´empresa i quin és el perfil de la plantilla?

Actualment tenim una vintena de persones en plantilla, formada per disseny, dibuix tècnic, I+D, tècnics de projecte, comercial, administració i l'equip de taller amb fusteria, metal·listeria, electricitat, pintura i muntatge.

Innovar és clau i aquest és el principal recurs de l´empresa. Quines inversions es fan? En tenen alguna de prevista?

Som una empresa inquieta i ens agrada estar a l'última en materials i noves solucions, per això el nostre equip I+D sempre n'està barrinant alguna. Ara estem treballant un sistema de panells expositius per adaptar-se a espais com museus, sales de cultura, halls, showrooms, centres cívics, etc. També hem patentat una frontissa especial per a vitrines de mida petita i de gran envergadura que queda amagada de cara al visitant, i que permet obrir la vitrina fàcilment per accedir a dintre.

Per tirar endavant projectes d´aquest tipus compten amb el suport de BBVA? Per què?

A Expomon treballem bastant a través de concursos públics, això vol dir que la nostra liquiditat es veu afectada perquè els cobraments arriben força més tard que els pagaments. Amb BBVA hem trobat el tàndem perfecte, ja que amb els seus productes, com ara pòlissa de crèdit o confirmings, salvem aquest temps d'espera.