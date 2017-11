Márquez celebra el seu sisè títol amb la gent de Cervera

Marc Márquez va rebre un gran homenatge al seu poble natal, Cervera, per la consecucció del seu quart títol mundial de MotoGP i el setè en totes les categories. Al migdia el cerverí va assistir a la recepció a l'Ajuntament de la seva població, on el català va declarar que «de moment, és clar que de guanyar un no se'n cansa mai i els moments de felicitat són sempre benvinguts, però ara gaudirem d'aquest moment».

A la tarda Márquez va donar una roda de premsa al paranimf de la Universitat de Cervera, on es va instal·lar un espectacular escenari vermell presidit per un cartell que hi posava «Big6» Finalment Márquez, amb tot el seu equip Repsol Honda, va fer una rua pels carrers de Cervera davant d'una gran multitud d'aficionats amb samarretes amb el número 93 i del club de fans. A l'arribada a la plaça Puis XII es van fer els tradicionals discursos per cloure l'acte.