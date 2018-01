El Sallent no sap reaccionar i cau amb les Franqueses

El Sallent no va poder puntuar en el seu enfrontament davant del fort les Franqueses. El conjunt bagenc va disputar un partit molt sòlid, però després d'encaixar el segon gol no va saber reaccionar i no va poder empatar.

Durant la primera meitat, ambdós equips van desplegar unes defenses fortes per intentar no encaixar gols. A mitjan de la primera meitat, l'equip visitant va avançar-se gràcies a un efectiu contraatac. Just abans d'arribar el descans, Uri Martínez va posar l'igualada a través d'un altre contraatac. Amb aquest resultat d'empat a un gols es va arribar al descans.

A la represa, ambdós equips van continuar amb la mateixa línia, però una errada dels sallentins va ser aprofitada per les Franqueses per marcar, de nou, en un contratac l'1-2. A partir del gol, el Sallent va anar a remolc i ho va intentar amb més cor que cap. Els locals no van tenir les idees clares i no van gaudir de cap ocasió destacada de gol. Les Franqueses va saber aguantar les embestides dels locals per mantenir l'avantatge i sumar els tres punts de Sallent.