Victòria agònica del Barça al Pireu

Ni pau ni amistat (el nom del pavelló), sinó hostilitat. Això és amb el que es va trobar el Barça ahir a la pista de l’Olympiacos en el tercer partit dels play-off de l’Eurolliga que els blaugrana van guanyar 80-82 a la pròrroga gràcies a un error de Petrusev, que li va concedir tres tirs lliures a Parker per una falta en el darrer alè. D’aquesta manera, el conjunt de Grimau s’avança 2-1 i podria sentenciar l’eliminatòria el pròxim dijous si guanya en el mateix recinte.

El partit va començar amb un ritme farragós i amb molts pocs punts. A l’equador del primer quart el Barça guanyava per un migrat 4-8. Els de Bartzokas van anar entrant en combustió i van aconseguir tancar el primer període amb un 13-13 a l’electrònic.

L’entrada d’Hernangómez i Satoransky semblava donar més alegria a l’atac blaugrana, però les alternances en el marcador van ser constants fins que els hel·lènics van portar el partit al seu terreny: joc dur i travat. Van adquirir un màxim avantatge de vuit punts que els de Roger Grimau van eixugar a cinc per un triple de Kalinic a les acaballes del segon quart (37-32).

Millor no va poder començar el tercer quart pels culers, que van firmar un parcial de 5-13 amb tres triples consecutius de Satoransky, Laprovittola i Parker que situaven el 42-45. Els ateneus no es van destarotar i van mantenir-se a rendes curtes fins que Hernangómez va exhibir tot el seu potencial a la pintura. Aquest fet, sumat a un triple contra taulell de Parker van establir el màxim avantatge pels visitants al cloure el tercer període (51-57).

L’inici del darrer quart no va ser bo pels interessos dels de Grimau. Es van encallar en atac i l’Olympiacos es va avançar d’un punt a cinc minuts pel cap baix (62-61). La ferida es va anar fent gran per un triple inversemblant de Petrusev i una cistella de Wright - els dos jugadors més destacats del conjunt de Bartzokas - per establir el 69-63. El barça no va donar el braç a tòrcer i dos triples d’Abrines i un bàsquet de Laprovittola van permetre enviar el partit a la pròrroga (71-71).

El temps suplementari va estar marcat per l’intercanvi de cistelles. Un triple de Satoransky per empatar el partit a 80 i una falta pràcticament sobre la botzina de Petrusev a Parker van ser dues accions decisives que van permetre al Barça emportar-se la victòria per un ajustat 80-82.