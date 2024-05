Pas alternatiu durant 2 mesos a l'alçada del Xup per posar semàfors als accessos

El departament de Territori de la Generalitat de Catalunya inicia dimarts els treballs adreçats a millorar la seguretat viària a la carretera C-37z, a l'alçada del barri manresà del Xup. Es tracta d'una actuació que té com objectiu pacificar el trànsit en una carretera on circulen més de 6.000 vehicles diaris.

Els treballs consisteixen en la implantació d'un grup semafòric en cada accés al barri, que permetran el pas en funció de la velocitat de circulació dels vehicles que s’hi apropin. Un radar pedagògic informarà si se sobrepassa la velocitat màxima, que en aquesta via és de 50 quilòmetres per hora. També es farà un pas de vianants per comunicar el barri amb la zona d'aparcament a l'altre marge de la C-37z, que connecta amb el camí de la Riera de Rajadell. Podeu veure el plànol clicant aquí.

Dos mesos d'obres

Els treballs de semaforització complementen altres accions de reforç de la senyalització fetes dies enrere en aquest entorn, com ha estat la pintura en calçada de doble continua en trams previs al barri, la instal·lació de bandes rugoses i altres senyalitzacions per indicar els límits de velocitat.

L’actuació té una durada prevista de dos mesos, durant els quals haurà afectacions al trànsit que es realitzaran amb pas alternatiu, de 9 a 17 h de dilluns a dijous, i els divendres fins a les 14 h.

Tal com ja es va explicar, es tracta d’uns treballs previs al projecte de millora integral de la carretera del Xup, que preveu la instal·lació d’una vorera per a vianants i ciclistes al marge esquerre, la rehabilitació del ferm, la millora de l’enllumenat i de la senyalització i la millora de les interseccions existents, amb una nova rotonda per accedir a la Torre de Santa Caterina i al barri de Sol i Aire.

El projecte donarà compliment a la voluntat de l’Ajuntament de Manresa de convertir aquesta carretera en una via pacificada i més compatible amb el trànsit que existeix actualment, millorant també la connexió dels barris amb el centre de la ciutat. El departament de Territori ja ha adjudicat la redacció del projecte. Un cop s’hagi executat l’obra, pressupostada en 2 milions d’euros, la Generalitat traspassarà la titularitat de la via a l’Ajuntament de Manresa.